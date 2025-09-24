ETV Bharat / state

33 साल पुराने केस में पूर्व सांसद सूरजभान को 1 वर्ष की सजा, बीजेपी नेता रामलखन को 4 साल की जेल

बेगूसराय कोर्ट ने 33 साल पुराने केस में पूर्व सांसद सूरजभान को 1 साल, रामलखन सिंह को 4 साल की सजा दी. पढ़ें पूरी खबर

पूर्व सांसद सूरजभान और बीजेपी नेता रामलखन सिंह
पूर्व सांसद सूरजभान और बीजेपी नेता रामलखन सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 12:10 PM IST

बेगूसराय: बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले में कल फैसला सुनाया. यह मामला पुलिस टीम पर हमले से जुड़ा था, जिसमें बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह समेत दो अन्य आरोपियों को सजा दी गई. कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 वर्ष की सजा सुनाई जबकि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को 4-4 साल की सजा हुई. न्यायाधीश संजय कुमार ने यह फैसला दिया.

जमानत और जेल भेजे गए आरोपी: सूरजभान सिंह की 1 साल की सजा के कारण उन्हें जमानत मिल गई, वहीं राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को जेल भेजा गया. जेल में रामलखन सिंह की तबियत बिगड़ गई.रामलखन सिंह को उनकी खराब तबियत और लगातार हो रहे डायलिसिस को देखते हुए देर रात सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा.

बेगूसराय कोर्ट (ETV Bharat)

मामला और धाराएं: बरौनी थाना कांड संख्या 406/92 में दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई. सुरजभान सिंह को धारा 353 के तहत 1 साल की सजा मिली, जबकि रामलखन सिंह को जानलेवा हमला, सरकारी काम में बाधा और शस्त्र अधिनियम की धाराओं में कुल 12 साल की सजा दी गई.

संघर्ष और राजनीतिक पृष्ठभूमि: यह मामला उस प्रकरण से जुड़ा है जिसमें रामलखन सिंह खुद अपराधियों और पुलिस के गठजोड़ से हुए हमले के शिकार थे, लेकिन बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया. भाजपा कार्यकर्ता इसे राजनीतिक संघर्षकाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं.

रामलखन सिंह का राजनीतिक सफर: रामलखन सिंह का राजनीति में लंबा संघर्षपूर्ण सफर रहा है. उन्होंने 1996 में बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां वे हार गए लेकिन 1.8 लाख से अधिक वोट हासिल किए. रामलखन सिंह ने मटिहानी से एक बार, बरौनी से चार बार और बछवाड़ा से एक बार चुनाव लड़ा. हालांकि बछवाड़ा में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था.रामलखन सिंह दो बार भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे और प्रदेश मंत्री के पद पर भी काम किया.

पुलिस पर फायरिंग का मामला: यह घटना 9 अक्टूबर 1992 की है, जब मोम फैक्ट्री में कुछ हथियारबंद बदमाशों की सूचना मिली. पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने रामलखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को गिरफ्तार किया, जबकि सूरजभान सिंह फरार हो गए. एफसीआई थाना के दारोगा उमाशंकर सिंह ने केस दर्ज कराया. एक दर्जन गवाहों की गवाही के बाद तीनों आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

