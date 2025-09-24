ETV Bharat / state

सूरज माली प्रकरण : अहमदाबाद पहुंचे सांसद जोशी और पूर्व सीएम गहलोत, जानी कुशलक्षेम

चितौड़गढ़ जिले के कपासन तालाब को मातृकुंडिया बांध से भरने की मांग को लेकर युवक सूरज माली सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा था. 10 दिन पूर्व फैक्ट्री से घर लौटते समय युवक पर जानलेवा हमला हुआ था. इस हमले में उसके 21 फ्रैक्चर आए और गंभीरावस्था में उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार जारी है. इस मामले के बाद प्रदर्शन जारी है, जिसे लेकर पूर्व सीएम तीन दिन पूर्व कपासन भी पहुंचे थे. यहां धरने को संबोधित किया था.

चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन में सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है. घायल युवक का अहमदाबाद में उपचार किया जा रहा है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी मंगलवार रात को अहमदाबाद पहुंचे और घायल युवक की कुशलक्षेम पूछी. साथ ही युवक के साथ हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उसके पिता से भी बात कर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. चिकित्सकों से चर्चा कर युवक के उपचार की जानकारी ली है. साथ ही उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी बुधवार को अहमदाबाद पहुंचे और सूरज से मुलाकात की.

मंगलवार को पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा अहमदाबाद पहुंचे. संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्व सीएम ने सूरज माली से बात की. बुधवार को अहमदाबाद पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूरज के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सूरज के साथ मौजूद परिजनों ने मुझे बताया कि भाजपा विधायक को राजेश्वर तालाब में पानी लाने का वादा याद दिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था. इसके बाद 15 सितंबर को एक गाड़ी में आए कुछ लोगों ने सूरज के अपहरण का प्रयास किया. सूरज के साथ उनके मित्र थे, जिन्होंने विरोध किया. इसके बाद गुंडों ने सूरज के साथ बुरी तरह मारपीट की.

उन्होंने आगे लिखा कि डॉक्टरों ने बताया है कि सूरज के दोनों पैरों में करीब 25 फ्रैक्चर हैं. सूरज की पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है. उन्हें इलाज के लिए अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है. कल कपासन में चल रहे धरने में कुछ लोगों ने जाकर वहां बैठे हुए लोगों को धमकाने का प्रयास किया. राजस्थान में कानून व्यवस्था का मजाक बन गया है. क्या सत्ताधारी विधायकों को उनके वादे याद दिलाने पर आमजन को जान से मारने का प्रयास किया जाएगा?

कपासन में धरना जारी, हुआ सद्बुद्धि यज्ञ : घटना को लेकर लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा. सर्व समाज की ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है. धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा. मंगलवार रात को सद्बुद्धि यज्ञ भी हुआ. दिन में पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का लोगों ने विरोध किया था.