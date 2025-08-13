ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में सीज हुईं पुरानी गाड़ियां मिलेंगी वापस, जानिए क्या है प्रक्रिया - OLD VEHICLES IN DELHI

दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

जब्त वाहन ऐसे मिलेंगे वापस
जब्त वाहन ऐसे मिलेंगे वापस (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 8:39 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें. कोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश को बरकरार रखने वाले 29 अक्टूबर, 2018 के अपने फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश के अनुसार एनसीआर में राज्यों के परिवहन विभागों को 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार के आवेदन में कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए, एक व्यापक नीति की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार व्यक्तिगत वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर वाहनों की उपयुक्तता सुनिश्चित करे, न कि केवल वाहन की आयु के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करे.

अधिवक्ता बलवीर सिंह गोगिया ने बताया,"10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जो पुलिस द्वारा जब्त किए जा चुके हैं. उन्हें लोग वापस ले सकते हैं. उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा. 451 सीआरपीसी और 457 सीआरपीसी के तहत जिस जिले की सीमा में वाहन जब्त हुआ है वहां के न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं. आख्या रिपोर्ट मिलने के बाद शर्त या फिर बिना शर्त के साथ वाहन को रिलीज करने का आदेश जारी कर सकता है."

बलवीर सिंह ने आगे बताया, "आम जनता को उससे काफी राहत मिलेगी. क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का 10 साल से अधिक पुराना डीजल या फिर 15 साल से अधिक पुराना वाहन जब्त हो चुका है. कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वापस मिलता है तो उसे वहां को स्क्रैप कर सकते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति को नियम अनुसार बेच भी सकते हैं."

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया. सीजेआई बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने मंगलवार को यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करे.

