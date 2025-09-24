ETV Bharat / state

एसआई भर्ती पेपर लीक केस: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाई और तीन माह में अपील निस्तारण के निर्देश दिए.

Published : September 24, 2025 at 4:50 PM IST

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने खंडपीठ को तीन माह में अपील का निस्तारण करने के निर्देश दिए. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी अफसरों की फील्ड ट्रेनिंग पर भी रोक लगा दी है.

एसएलपी में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शकधर और अधिवक्ता हरेंद्र नील ने दलील दी कि हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाकर चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग की अनुमति दी थी, जबकि फील्ड ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी एसआई को आंशिक रूप से स्वतंत्र निर्णय और कार्य करने का अधिकार मिलता है. उन्होंने कहा कि एकलपीठ ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर भर्ती रद्द करने योग्य मानी थी, खंडपीठ ने उन रिपोर्ट्स को अप्रमाणित मान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट राफेल केस में पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यदि कोई दस्तावेज किसी भी माध्यम से प्राप्त हो और सही हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अधिवक्ताओं का कहना था कि दागी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देना पुलिस व्यवस्था पर जनता का विश्वास कम करेगा.

राज्य सरकार और अभ्यर्थियों का पक्ष: वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि डिवीजन बेंच के आदेश के तहत भले ही अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग न दी जाए, लेकिन उनकी फील्ड ट्रेनिंग जारी रखी जा सकती है. दूसरी ओर, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाई. साथ ही यह निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों को फिलहाल फील्ड ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाए और खंडपीठ तीन माह में अपील का निस्तारण करे.

