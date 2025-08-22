ETV Bharat / state

आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SIT जांच और FIR पर स्टे - SC RELIEF ARIF MASOOD

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा मामला.

SC RELIEF ARIF MASOOD
आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 1:41 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के मामले में एसआईटी जांच और एफआरआई पर स्टे लगा दिया है. 18 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस विधायक के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ कांग्रेस विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.

विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

कांग्रेस विधायक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सांसद व सीनियर एडवोकेट विवेक तंखा, कपिल सिब्बल, वरुण तन्खा ने कांग्रेस विधायक का पक्ष रखा. विवेक तन्खा ने जानकारी दी है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए स्टे दिया है.

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी FIR

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाना पुलिस ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था. जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस को 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. उधर राज्य शासन ने मामले की जांच के लिए एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन कर दिया था.

जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया था कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता प्राप्त की है. कोर्ट ने पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए थे.

आरिफ मसूद राहत मांगने पहुंचे थे हाईकोर्ट

दरअसल, यह इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता का मामला पिछले करीबन 20 सालों से चल रहा है. जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जून 2025 में कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ कांग्रेस विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान तथ्य देख कर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की थी कि 20 साल से अब तक आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई. प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मामले में भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ है.

