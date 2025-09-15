SC ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई रोक, जानिए इसको लेकर किसने क्या-क्या कहा ?
SC ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसके तहत व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना था.
Published : September 15, 2025 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया. पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. पीठ ने कहा कि उसने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जो एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और उसके अनुसार आदेश पारित कर सकता था. इसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के जमीयत उलमा-ए-हिंद के वकील और कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब रशीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जो मेरे हिसाब से एक सकारात्मक संकेत है. लंबे समय से भारत के प्रमुख धार्मिक संगठन मांग करते रहे हैं कि वक्फ अधिनियम इस तरह बनाया गया है जिससे संविधान की भावना को ठेस पहुंचती है.
कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनउ के ईदगाह इमाम और AIMPALB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है. हालांकि, कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है और हम कुछ प्रावधानों पर रोक का स्वागत करते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति वक्फ करना चाहता है, उसे कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए.धारा 3 और 4 पर रोक एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमें उम्मीद है कि जब भी अंतिम निर्णय आएगा, हमें 100% राहत दी जाएगी.
हम लड़ाई जारी रखेंगे: इमरान प्रतापगढ़ी
वही, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह वाकई एक अच्छा फैसला है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा दी है. जमीन दान करने वाले लोग इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगी. यह उनके लिए राहत की बात है. सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है? यह आस्था का मामला है. सरकार ने इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है..हम लड़ाई जारी रखेंगे.
याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता
एडवोकेट अनस तनवीर (वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता) ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार पाया है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है. उन्होंने सभी प्रावधानों या पूरे अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, जैसे कि वह प्रावधान जिसमें कहा गया था कि आपको 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए, उस पर रोक लगाई गई है. क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई तंत्र नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम है या नहीं..जहां तक गैर-मुस्लिम सदस्यों का सवाल है, कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में, यह 3 से अधिक नहीं हो सकता और धारा 9 में 4 से अधिक नहीं हो सकता है और पंजीकरण पर, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से समय सीमा बढ़ा दी है लेकिन प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है.
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया
भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार हुआ है. यह आस्था की भावना से हुआ है और प्रबंधन व्यवस्था में भी सुधार हुआ है. वक्फ बोर्ड को निशाना बनाने वाले वे लोग हैं जो अपनी शरारतों को कानूनी छूट चाहते हैं. वे वक्फ बोर्ड में हुए सुधारों को बाधित करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक दृष्टिकोण से हर कार्य की जांच करने का अधिकार है, फिर भी हमारा मानना है कि वक्फ कानून प्रशासनिक सुधार और धार्मिक आस्था की सुरक्षा की गारंटी के लिए है.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि कुल मिलाकर आदेश संतोषजनक है. हमारे सभी बिंदु स्वीकार नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्वीकार किए गए हैं.
