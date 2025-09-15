ETV Bharat / state

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर फैसले को आला हजरत यूथ ब्रिगेड ने बताया न्यायोचित और उत्तम

वक्फ संपत्तियों के अधिकार पर बोलते हुए मौलाना रजवी ने कहा कि वक्फ की जमीनें अल्लाह के नाम पर दर्ज होती हैं और इनका इस्तेमाल जरूरतमंदों की भलाई के लिए होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि “इन जमीनों पर जरूरतमंद लोगों का समान अधिकार है. यह किसी सरकारी उपयोग की संपत्ति नहीं है, बल्कि दान में दी गई जमीन है, जिसका उद्देश्य केवल इंसानियत की सेवा है.”

इस फैसले पर आला हजरत यूथ ब्रिगेड दिल्ली के चेयरमैन हजरत मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन रजवी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा, “यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो भाईचारे को तोड़ने और बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और वह जो भी निर्णय लेगी, वह न्यायोचित और उत्तम होगा.”

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संपूर्ण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर अस्थाई रोक लगा दी है. अदालत ने साफ किया कि मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय आएगा.

मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन रजवी (ETV Bharat)

वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए होता: वहीं, मौलवी मोहम्मद शरीफ ने भी अदालत के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है. यह जमीनें अल्लाह के नाम पर दान की गई हैं, इन पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है. बोर्ड इन संपत्तियों का सही प्रबंधन कर रहा है. सरकार का बार-बार हस्तक्षेप करने से कार्यों में बाधा आती है और यही चिंता अदालत के सामने भी रखी गई है.”

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में कहा था कि संशोधन अधिनियम वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को प्रभावित करता है और सरकार को अनावश्यक अधिकार देता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगाकर संकेत दे दिया है कि वह इस मामले को गंभीरता से देख रही है. इस मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिकारों को लेकर सरकार और बोर्ड की सीमाएं कहां तक होंगी.

कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया. पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. पीठ ने कहा कि उसने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जो एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और उसके अनुसार आदेश पारित कर सकता था.



