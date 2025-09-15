ETV Bharat / state

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर फैसले को आला हजरत यूथ ब्रिगेड ने बताया न्यायोचित और उत्तम

SC ने संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संपूर्ण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर अस्थाई रोक लगा दी है. अदालत ने साफ किया कि मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय आएगा.

इस फैसले पर आला हजरत यूथ ब्रिगेड दिल्ली के चेयरमैन हजरत मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन रजवी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा, “यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो भाईचारे को तोड़ने और बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और वह जो भी निर्णय लेगी, वह न्यायोचित और उत्तम होगा.”

वक्फ संपत्तियों के अधिकार पर बोलते हुए मौलाना रजवी ने कहा कि वक्फ की जमीनें अल्लाह के नाम पर दर्ज होती हैं और इनका इस्तेमाल जरूरतमंदों की भलाई के लिए होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि “इन जमीनों पर जरूरतमंद लोगों का समान अधिकार है. यह किसी सरकारी उपयोग की संपत्ति नहीं है, बल्कि दान में दी गई जमीन है, जिसका उद्देश्य केवल इंसानियत की सेवा है.”

मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन रजवी (ETV Bharat)

वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए होता: वहीं, मौलवी मोहम्मद शरीफ ने भी अदालत के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है. यह जमीनें अल्लाह के नाम पर दान की गई हैं, इन पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है. बोर्ड इन संपत्तियों का सही प्रबंधन कर रहा है. सरकार का बार-बार हस्तक्षेप करने से कार्यों में बाधा आती है और यही चिंता अदालत के सामने भी रखी गई है.”

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में कहा था कि संशोधन अधिनियम वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को प्रभावित करता है और सरकार को अनावश्यक अधिकार देता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रोक लगाकर संकेत दे दिया है कि वह इस मामले को गंभीरता से देख रही है. इस मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिकारों को लेकर सरकार और बोर्ड की सीमाएं कहां तक होंगी.

कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया. पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. पीठ ने कहा कि उसने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जो एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और उसके अनुसार आदेश पारित कर सकता था.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

REACTION ON SC ORDER ON WAQFWAQF AMENDMENT ACT 2025वक्फ संशोधन अधिनियम 2025SUPREME COURT ON WAQF ACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.