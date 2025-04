ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में अब जमानत मिलना आसान नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश - SUPREME COURT ON GRANT OF BAIL

जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 18, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 11:49 AM IST 3 Min Read

इंदौर: मध्य प्रदेश में अब जमानत मिलने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अब अपराधियों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट समेत सभी खंडपीठ के लिए फार्मेट जारी किया है. हाईकोर्ट में अब जमानत याचिका लगाने वाले संबंधित व्यक्ति को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से जुड़े जमानत के मामलों में यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है. 1 मई से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Last Updated : April 18, 2025 at 11:49 AM IST