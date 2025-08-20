ETV Bharat / state

शराब के एक जैसे नामों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया - BLENDERS PRIDE VS LONDONS PRIDE

पेनोर्ड रिकॉर्ड कंपनी की ओर से जेके एंटर प्राइजेज के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, ब्लैंडर्स प्राइड और लंदन प्राइज के बीच विवाद.

लंदन प्राइड और ब्लैंडर्स प्राइड के बीच जंग (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 1:23 PM IST

इंदौर : हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में पिछले दिनों व्हिस्की की बोतलों के एक जैसे नाम को लेकर याचिका दायर की गई थी. संबंधित कंपनी की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक कंपनी को व्हिस्की का नाम यथावत रखने के आदेश दिए थे. लेकिन दूसरी कंपनी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने सुनवाई करते हुए इंदौर कोर्ट के फैसले को यथावत रखा है.

लंदन प्राइड और ब्लैंडर्स प्राइड के बीच जंग

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने करणवीर सिंह छाबड़ा के स्वामित्व वाली जेके एंटरप्राइजेज के व्हिस्की ब्रांड 'लंदन प्राइड' के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ मामले में पेनोर्ड रिकॉर्ड कंपनी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया. पेनोर्ड रिकॉर्ड ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि लंदन प्राइड नाम की वजह से उनकी ब्रांड 'ब्लेंडर्स प्राइड' को लेकर ग्राहकों में भ्रम पैदा हो सकता है. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 3 नवंबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इंदौर बैंच के फैसले को रखा यथावत (Etv Bharat)

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब पेनोर्ड रिकॉर्ड कंपनी का पंजीकरण केवल 'ब्लेंडर्स प्राइड' नामक ट्रेडमार्क के लिए है तो वह कंपनी 'प्राइड' शब्द पर कोई विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकती.

पेनोर्ड रिकॉर्ड कंपनी ने किया ये दावा

मामले में लंदन प्राइड की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और अभिमन्यु भंडारी के साथ वैभव मिश्रा व अन्य पक्ष रखा. जबकि ब्लेंडर्स प्राइड की ओर से देश के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और नीरज किशन कोल द्वारा पैरवी की गई. वहीं, पेनोर्ड रिकॉर्ड कंपनी ने आरोप लगाया कि लंदन प्राइड उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेड ड्रेस से काफी मिलता जुलता है. कंपनी ने दावा किया कि लंदन प्राइड की पैकेजिंग कलर, स्कीम, लेबल और प्राइड शब्द का प्रमुख इस्तेमाल उपभोक्ता में भ्रम पैदा कर सकता है. कंपनी ने अदालत से 'लंदन प्राइड' के इस्तेमाल पर स्थाई रोक लगाने, उल्लंघनकारी सामग्री को नष्ट करने, और मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपए की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विश्लेषण पर सहमति जताई. कोर्ट ने कहा कि ट्रेडमार्क संरक्षण पूरे पंजीकृत शब्द पर लागू होता है ना कि उसके भीतर किसी गैर पंजीकृत शब्द पर. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 'प्राइड' शब्द शराब के व्यापार के लिए एक पब्लिक शब्द है, यानी यह सार्वजनिक उपयोग के लिए है. और बिना अलग पंजीकरण के इसका एकाधिकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी देखा कि दोनों उत्पादों की बोतल के आकार लेवल कलर स्कीम और लोगो में स्पष्ट अंतर है.

ग्राहक में भ्रम पैदा होने का सवाल नहीं

कोर्ट ने कहा कि क्योंकि प्रीमियम व्हिस्की खरीदने वाले ग्राहक आमतौर पर शिक्षित और समझदार होते हैं इसलिए उनके भ्रमित होने की संभावना कम है. मामले में किसी भी वास्तविक भ्रम का कोई सबूत पेश नहीं किया गया. बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब पेनोर्ड रिकॉर्ड को इस तरह के मामले में झटका लगा है. सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड व्हिस्की बनाने वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स के खिलाफ कंपनी की ट्रेडमार्क उल्लंघन की याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया था.

blenders pride vs londons pride MP HIGHCOURT
