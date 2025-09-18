ETV Bharat / state

पचमढ़ी में बन सकेंगी तीन मंजिली बिल्डिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल से निर्माण पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट में 2002 में दायर की गई थी पचमढ़ी में निर्माण पर रोक लगाने की याचिका. अंतिम पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनाया फैसला.

SUPREME COURT PACHMARHI BAN
हिल स्टेशन पचमढ़ी (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 4:16 PM IST

पचमढ़ी: हिल स्टेशन पचमढ़ी में जर्जर हो चुके मकान में रहने वाले विजय की आंखों में आंसू है, क्योंकि 23 सालों तक जर्जर घर में रहकर कई समस्याएं झेलने के बाद अब वह घर में पक्का निर्माण कर सकेंगे. हिल स्टेशन पचमढ़ी में सन 2002 से लगी आ रही निर्माण की रोक को अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अंतिम पैरवी के बाद पचमढ़ी नगर के रहवासियों के हित में फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण, नामांतरण, कंपाउंडिंग एवं अन्य विषयों पर चल रही कानूनी लड़ाई के बाद सभी प्रक्रियाओं से रोक हटा ली है. इससे पचमढ़ी के लोग अपने जर्जर हो चुके घर मकान में पक्का निर्माण कर सकेंगे. अभी तक सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के कारण लोग जर्जर टूटे-फूटे घरों में रहने को मजबूर थे. छावनी और साडा क्षेत्र में निर्माण की पाबंदी से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

पचमढ़ी में 23 साल से लगी निर्माण की रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई (ETV Bharat)

हालांकि इस दौरान प्रभावशाली लोगों ने होटल सहित अपने भवनों का निर्माण जरूर किया लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को हमेशा दिक्कतों से सामना करना पड़ा है. इधर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के निर्माण संबंधी रोक हटाने की जानकारी नगर के लोगों को लगी वैसे ही खुशी मनाने का सिलसिला शुरू हो गया.

SUPREME COURT PACHMARHI BAN
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा (ETV Bharat)

बारिश में सड़क पर मनाया जश्न

पचमढ़ी में पिछले 23 वर्षों से जारी निर्माण की पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमकर जश्न मनाया गया. बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले. लोगों ने निकलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नाच गाकर हर्ष मनाया. शाम को डीजे की धुन पर नगरवासी जमकर नाचे, इस दौरान हर्ष जुलूस भी निकाला गया. स्थानीय निवासियों ने बताया कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पचमढ़ी के हित में अपना निर्णय सुनाया है. पचमढ़ी में निर्माण सहित दूसरे मामलों में लगी पाबंदी की लंबी लड़ाई वरिष्ठ अधिवक्ता संजय लेडवानी ने लड़ी.

पर्यावरण को बचाने लगी थी याचिका

पचमढ़ी निवासी अविनाश साहू ने बताया कि पचमढ़ी में 2002 में निर्माण पर रोक की याचिका एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी. याचिका का उद्देश्य पचमढ़ी के पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए संवेदनशील आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में हो रही अवैध निर्माणों पर रोक लगाना था. इसकी वजह से यहां रहने वाले हजारों लोग 23 साल से परेशानी झेल रहे थे. पर्यावरण और वन्यजीवों को ध्यान में रखकर कर ही अब यहां लोग पक्का निर्माण कर सकेंगे.

जी+3 का हो सकता है निर्माण

हिल स्टेशन पचमढ़ी में निर्माण पर रोक हटने के बाद यहां जी प्लस 3 का निर्माण हो सकता है. आपको बता दें कि इतने वर्षों से लोग अपने जर्जर हो चुके घरों को ठीक भी नहीं कर पा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के कारण किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो पा रहा था. इससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था.

पक्के घर में रहने का सपना पूरा होगा

पचमढ़ी में क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष कमल धूत ने बताया "सुप्रीम कोर्ट में निर्माण सहित दूसरी पाबंदियों पर लगी रोक हटा ली गई है. नगर के लोगों ने पचमढ़ी में निर्माण पर लगी रोक हटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. अभी फैसले की कॉपी नहीं आई है लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निर्माण की पाबंदियां हटा ली गई हैं. अब लोग पक्के घर में रहने का सपना पूरा कर सकेंगे."

विवेक तन्खा ने किया ट्वीट

पचमढ़ी छावनी परिषद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि पचमढ़ी में प्लॉट के साइज 300 स्क्वायर फीट है. इसके कारण यहां लोग व्यवस्थित तरीके से घर नहीं बना सकते हैं. इसके लिए जी+3 की परमिशन मिलना चाहिए.

