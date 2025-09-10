ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश पर चंडीगढ़ टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सचिव बोले-"TET को लेकर यहां के शिक्षक रहें बेफिक्र"

देश भर के शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्यता के फैसले को लेकर यूटी चंडीगढ़ में शिक्षकों के मन में कई सवाल हैं.

शिक्षा विभाग चंडीगढ़ (Etv Bharat)
चंडीगढ़ः 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपनी सर्विस के दौरान प्रमोशन लेने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बाद चंडीगढ़ के शिक्षकों में एक अलग सी बेचैनी देखी जा रही है.

चंडीगढ़ के 6000 से ज्यादा शिक्षकों की बढ़ सकती है परेशानीः बता दें कि 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि " जो शिक्षक सरकारी स्कूलों में प्रमोशन करवाना चाहते हैं, वे शिक्षक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करें." वहीं जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट को 5 साल रह गए हैं. उन शिक्षकों को भी टेट टेस्ट देना होगा. फैसले से जहां देश भर के शिक्षक चिंता में है. वहीं चंडीगढ़ के 6000 से ज्यादा शिक्षक भी इस फैसले को लेकर असमंजस में है. दूसरी ओर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से उक्त दिए गए फैसले से संबंधित किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है.

शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता (Etv Bharat)

आंकड़े में शिक्षक भर्तीः बता दें कि चंडीगढ़ में 2015 में जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) के करीब 1000 पदों पर रेगुलर भर्ती हुई थी. वहीं 2024 में जेबीटी और टीजीटी के करीब 600 पदों पर रेगुलर भर्ती हुई है. सर्व शिक्षा अभियान के मुताबिक 2010, 2013, 2019 और 2023 में जेबीटी और टीजीटी के 700 पदों पर भर्ती हुई थी जो सीधे तौर पर इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे. वह चंडीगढ़ में जेबीटी और टीजीटी की संख्या करीब 2400 से ज्यादा है जो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट तौर पर भर्ती हुए हैं.

चंडीगढ़ के शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहींः चंडीगढ़ टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सचिव शिव मूरत, चंडीगढ़ के खुड्डा लाहौर गांव में एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर उन्होंने बताया कि फिलहाल यह फैसला दो राज्यों को सामने रखते हुए लिया गया है. ऐसे में चंडीगढ़ के 6000 से ज्यादा शिक्षकों को इस संबंध में चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि जब भी चंडीगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाती है. उनकी ओर से हर तरह के एलिजिबल डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं. चंडीगढ़ के ज्यादातर शिक्षक टेट पास किए हुए हैं. ऐसे में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. फैसले के बाद कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही है.

चंडीगढ़ में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी नहींः शिव मूरत ने कहा कि "इस समय शिक्षकों का 1991 बैच सबसे पुराना बैच है. इससे पहले जिनकी भर्ती हुई थी वे रिटायरमेंट होने की कगार पर है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिन मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है. उस तरह की गड़बड़ी चंडीगढ़ में कभी नहीं हुई है. ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले को चंडीगढ़ में लागू किया जाता है, तो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस फैसले को बदलने मांग करेगी."

दावा-चंडीगढ़ के शिक्षकों पर नहीं लागू होगा फैसलाः चंडीगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर अरविंद राणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसले का असर चंडीगढ़ पर लागू नहीं होगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए फैसला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के नोटिफिकेशन के अंतर्गत फैसला नहीं लिया है. यह फैसला 2001 और 2002 के एनसीटीआई रेगुलेशन की ओर से राज्यों के रिक्रूटमेंट रूल्स में हुई है जो संविधान के आर्टिकल 309 के मुताबिक है.

क्या बोले एजुकेशन के डायरेक्टरः चंडीगढ़ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर हर सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि "फिलहाल हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझने के लिए समय लगेगा. इस फैसले को पूरी तरह समझने के बाद ही चंडीगढ़ के स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा."

क्यों जरूरी है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट: TET एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा है जिसके अधीन शिक्षकों की भर्ती की जाती है. यह प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा है. इसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा 2010 में अनिवार्य किया गया था. वहीं चंडीगढ़ में 2010 के बाद हुई भर्ती वाले सभी शिक्षकों की ओर से टेट पहले से ही क्लियर किया जा चुका है.

