हिमाचल में बाढ़ में बह रही बेशकीमती लकड़ियां, हरे सोने वाली धरती पर हो रहे नुकसान से सुप्रीम कोर्ट चिंतित - SUPREME COURT

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ में कीमती लकड़ियों के बह जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई हैं.

बाढ़ में कीमती लकड़ियों के बहने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित
बाढ़ में कीमती लकड़ियों के बहने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 5:32 PM IST

शिमला: बरसों से हिमाचल सरकार का नारा है "वन हैं धरती मां के रक्षक, करो न इनका नाश निरर्थक". हरे व खरे सोने वाली धरती हिमाचल में इस नारे की गूंज के बीच सैंकड़ों टन लकड़ियां बहकर आ रही हैं. करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती लकड़ी की बर्बादी से अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को तबाही से बचाने के लिए चेताया है. अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो हिमाचल देश के नक्शे से गायब न हो जाए.

खैर, हिमाचल में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, वन काटुओं का शोर समय-समय पर मचता रहा है. आखिर, हिमाचल में ये लकड़ियां कहां से आ रही हैं, क्या बेरहमी से पेड़ काटे गए हैं या फिर ये वो लकड़ियां हैं, जो वनों में सूखे पेड़ों के जमीन पर गिर जाने के बाद लावारिस पड़ी रहती हैं. हिमाचल में वनों के विनाश के कई मामले अदालतों में आते रहे हैं. ऐसे में इस मामले में कुछ बिंदुओं की पड़ताल जरूरी है.

2023 में थुनाग में बहकर आई थी सैकड़ों टन लकड़ियां

हिमाचल में वर्ष 2023 की आपदा के जख्म अभी भी हरे हैं. उस साल मंडी जिला के थुनाग बाजार में अचानक से बहुत सारी लकड़ियों के लट्ठे बहते देखे गए. तब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार को सत्ता संभाले हुए कुछ ही समय हुआ था. उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने 26 जुलाई 2023 को अपने बयान में कहा था कि थुनाग में बहकर आई लकड़ियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए. कौल सिंह ठाकुर का आरोप था कि पूर्व सरकार यानी जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय नियमों को ताक पर रखकर ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति सड़कों का निर्माण किया गया. इसके लिए बेरहमी से पेड़ों की कटाई की गई.

यहां बता दें कि मंडी जिला के थुनाग में 2023 में जुलाई माह के आरंभ में ही बादल फटने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी. उसी बाढ़ में थुनाग बाजार में हजारों लकड़ी के लट्ठे बहते नजर आए थे. स्थानीय लोगों का आरोप था कि रैनगलू हैलीपेड से तांदी इलाके तक जब सड़क निर्माण हुआ तो ये बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए. फिर वही कटे पेड़ व मलबा बरसात में बहकर थुनाग बाजार तक आया. उस समय कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्यों ने थुनाग में नुकसान का जायजा लिया था.

पंडोह डैम में फिर से लकड़ियों का सैलाब
इस साल जून महीने के आखिरी सप्ताह में कुल्लू में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई. इसके बाद भारी मात्रा में पानी आने के कारण पंडोह डैम में कई टन में लकड़ियां तैरती दिखी. सोशल मीडिया पर इसे पुष्पा स्टाइल के नाम से चर्चा मिली. कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने इन लकड़ियों की जांच की मांग की थी. वहीं, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के मुखिया और कांग्रेस नेता केहर सिंह खाची ने भी कहा था कि ये लकड़ियां अवैध कटान की नहीं हैं. वहीं, वन विभाग के मुखिया समीर रस्तोगी ने भी विभाग की तरफ से एक जांच रिपोर्ट सरकार को दी थी.

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि ये लकड़ियां अवैध कटान की मालूम नहीं होती है. कुल्लू के शीलागढ़ व गड़सा घाटी में बादल फटने के कारण पंडोह डैम में बहकर आई लकड़ी बालन यानी जलावन वाली लकड़ी है. रिपोर्ट के अनुसार इलाके में करीब 20 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है. बताया गया था कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में जो पेड़ गिर जाते हैं, उन्हें उठाकर प्रयोग में नहीं लाया जाता है. उस इलाके से भी टिंबर लॉग्स बहकर आए हो सकते हैं. वन विभाग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि बहकर आई लकड़ियों में कहीं से भी आरे के चीरने के निशान नहीं पाए गए.

हिमालय नीति अभियान के बैनर तले पर्यावरण संरक्षण को लेकर बरसों से काम कर रहे कुलभूषण उपमन्यू का कहना है कि हिमाचल में निरंतर तीन साल से मानसून सीजन के दौरान भयावह आपदा आ रही है. प्रकृित के साथ छेड़छाड़, बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम सामने आ रहा है. सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा बिना किसी वैज्ञानिक तरीके को अपनाए यूं ही हर कहीं डंप किया जा रहा है. उपमन्यु कहते हैं कि जितना वन क्षेत्र 2015 से 2019 के बीच बढ़ा है, उससे 18 गुणा अधिक देश ने खोया है. हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है, उससे उम्मीद है कि व्यवस्था कुछ सबक सीखेगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज चौहान का कहना है कि सही समय पर न्यायालय का हस्तक्षेप उम्मीद जगाता है. ऐसे समय में जब हिमाचल में अवैध वन कटान के मामले सुर्खियों में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र व राज्यों को नोटिस सराहनीय कदम है. पंकज चौहान का कहना है कि हिमाचल में दशकों से वन कटान के मामले सामने आते रहते हैं. ऊपरी शिमला में सैकड़ों बीघा वन भूमि काटकर सेब के बागीचे विकसित किए गए. शिमला जिला में कोटी वन रेंज में 2018 में 416 पेड़ काट डाले गए. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो आरोपी वन माफिया को सजा हुई. ऐसे वन कटान अक्सर होते रहते हैं. न्यायालय की सख्ती से सरकार एक्शन लेने को मजबूर होती है.

फिलहाल, राज्य सरकार ने पंडोह डैम में आई लकड़ी की जांच सीआईडी को सौंपी है. सीआईडी ने इस जांच को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, अलबत्ता बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दोहराते हैं कि हिमाचल की वन संपदा की हर हाल में रक्षा की जाएगी. हालांकि सीआईडी जांच का ऐलान 7 जुलाई को किया गया था और अब इस घोषणा को दो माह पूरे होने जा रहे हैं. भाजपा प्रवक्ता कर्ण नंदा का कहना है कि वर्तमान सरकार में वन माफिया का बोलबाला है. खुद कांग्रेस सरकार के एमएलए ने इस मसले पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था. ऐसे में जल्द से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

