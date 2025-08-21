ETV Bharat / state

राज्यपाल की शक्तियों पर केंद्र सरकार से सवाल करती सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की झारखंड में चर्चा, संसदीय कार्य मंत्री बोले, डेडलाइन जरुरी - RADHAKRISHNA KISHORE

वित मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड विधानसभा से पारित कई ऐसे विधेयक हैं, जो अभी भी राजभवन में लंबित हैं.

FM Radhakrishna Kishore
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 4:27 PM IST

रांची: विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों पर केंद्र सरकार से सवाल करती सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि झारखंड विधानसभा से पारित कई ऐसे विधेयक हैं, जो लंबे समय से राजभवन में लंबित पड़े हैं. इसकी वजह से राज्य सरकार कई बड़े फैसले नहीं ले पा रही है. इससे जनता की जरुरतें भी प्रभावित हो रही हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हेमंत सरकार के संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मसले पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बिल की मंजूरी के लिए डेडलाइन जरुरीः राधाकृष्ण किशोर

मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि सदन से पारित विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी की अभी तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. इसी मसले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जो बहुत जरुरी भी है. क्योंकि राज्य की सरकार विधानसभा के जरिए सर्वसम्मति से ही कोई विधेयक जनहित में पारित करती है. लिहाजा, राजभवन को या तो अपने सुझाव के साथ बिल वापस लौटाना चाहिए ताकि सरकार उसपर दोबारा विचार कर फिर से भेज सके या अधिकतम 30 दिन के भीतर मंजूरी दे देनी चाहिए.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

कब तक अध्यादेश लाती रहेगी सरकारः राधाकृष्ण किशोर

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर जनहित में बड़े फैसले ले सकती है. हालांकि छह माह के भीतर उसे सदन से विधेयक बनाकर पारित कराना होता है. अब सवाल है कि छह माह बाद उसी अध्यादेश को विधेयक के रुप में पारित करके सरकार जब राजभवन में भेजती है और इसके बावजूद विधेयक को उसकी मंजूरी नहीं मिलती है तो फिर छह माह तक लागू उस अध्यादेश का क्या मतलब रहेगा.

बिल की मंजूरी से जुड़ी राज्यपाल की शक्तियां

संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सदन से पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल या तो अपनी सहमति दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं. राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकते हैं या पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि राज्यपाल सदन से दूसरी बार पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के अपने अधिकार का इस्तेमाल सकते हैं. इसपर प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का कहना है कि यदि राज्यपाल पुनर्विचार के संदेश के साथ विस को भेजते हैं तो विधेयक को मंजूरी न देने या उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प समाप्त हो जाता है.

सदन से पारित प्रमुख बिल जिनको मंजूरी का है इंतजार

पिछली हेमंत सरकार ने 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर दो अहम बिल को विधानसभा से पारित कराया था. एक था 1932 के भूमि अभिलेख पर आधारित डोमिसाइल बिल, जिसके आधार पर सरकार की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी स्थानीय के नाम पर रिजर्व करने का प्रावधान है. दूसरा है झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022. इसके तहत ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. जबकि एससी का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और एसटी का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया था. दोनों बिल को नौंवी अनूसूची में शामिल करने के लिए राजभवन भेजा गया था. हालांकि दोनों बिल को राजभवन से एक-एक बार लौटाया जा चुका था.

राजभवन में अभी भी कई विधेयक लंबित हैं

इससे पहले 2021 के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा से मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए 'द झारखंड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल' पारित किया गया था. जिसको राजभवन ने दो त्रुटियों को सुधारने की सलाह देते हुए लौटाया था. अभी भी इस बिल पर फाइनल मंजूरी नहीं मिली है. बकौल, संसदीय कार्यमंत्री, करीब 9-10 विधेयक ऐसे हैं जो स्वीकृति के लिए राजभवन में पड़े हैं. इनमें कुछ विधेयक विश्वविद्यालय की स्थापना से भी जुड़े हुए हैं.

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

