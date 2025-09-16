ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट को मिलेंगे दो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश में जियालाल भारद्वाज व रोमेश वर्मा का नाम

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( File Photo )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 7:19 AM IST | Updated : September 16, 2025 at 8:45 AM IST 2 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दो और न्यायाधीश मिलने के आसार हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पदों पर जियालाल भारद्वाज व रोमेश वर्मा के नाम की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सोमवार को एक बैठक हुई थी. उस बैठक में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने एडवोकेट जियालाल भारद्वाज व एडवोकेट रोमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर किया है. अभी तक हाईकोर्ट में 11 न्यायाधीश इस तरह हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 13 हो जाएगी. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया सहित इस समय हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 11 है. हिमाचल हाईकोर्ट में कुल स्वीृकत न्यायाधीशों के पदों की संख्या 17 है. इसमें से चार अतिरिक्त न्यायाधीश के पद हैं और बाकी 13 स्थायी न्यायाधीश के पद हैं.

Last Updated : September 16, 2025 at 8:45 AM IST