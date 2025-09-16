हिमाचल हाईकोर्ट को मिलेंगे दो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश में जियालाल भारद्वाज व रोमेश वर्मा का नाम
हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए जियालाल भारद्वाज व एडवोकेट रोमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:19 AM IST|
Updated : September 16, 2025 at 8:45 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दो और न्यायाधीश मिलने के आसार हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पदों पर जियालाल भारद्वाज व रोमेश वर्मा के नाम की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सोमवार को एक बैठक हुई थी. उस बैठक में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने एडवोकेट जियालाल भारद्वाज व एडवोकेट रोमेश वर्मा के नाम के प्रस्ताव को मंजूर किया है.
अभी तक हाईकोर्ट में 11 न्यायाधीश
इस तरह हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 13 हो जाएगी. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया सहित इस समय हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 11 है. हिमाचल हाईकोर्ट में कुल स्वीृकत न्यायाधीशों के पदों की संख्या 17 है. इसमें से चार अतिरिक्त न्यायाधीश के पद हैं और बाकी 13 स्थायी न्यायाधीश के पद हैं.
हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश
इस समय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया सहित न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य, न्यायमूर्ति बीसी नेगी, न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति राकेश कैंथला हैं. हाल ही में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान एलीवेट होकर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं. हिमाचल हाईकोर्ट में इस समय पेंडिंग मामलों की संख्या एक लाख से कुछ अधिक है. दो और न्यायाधीश मिल जाने पर पेंडिंग केस निपटाने में और मदद मिलेगी.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सोमवार को हुई बैठक में अन्य तीन राज्यों के लिए भी न्यायाधीशों के तौर पर कुछ नामों की सिफारिश की गई है. हिमाचल में एडवोकेट जियालाल भारद्वाज व रोमेश वर्मा का वकालत के क्षेत्र में बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है. हिमाचल हाईकोर्ट से हिमाचल के ही रहने वाले न्यायमूर्तियों में से जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा व जस्टिस संजय करोल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हुए हैं. जस्टिस लोकेश्वर पांटा सेवानिवृत हो चुके हैं और जस्टिस संजय करोल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं.