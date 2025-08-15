पानीपत: पानीपत में सरपंच चुनाव में शिकस्त झेलने वाले एक उम्मीदवार ने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी. आखिर 3 साल बाद उनके हक में फैसला आ गया. जिसके बाद वो सरपंच बन गए. शुक्रवार को पहली बार कार्यकाल के दूसरे ही दिन उन्होंने पंचायत में ध्वजारोहण किया.
देश में पहली बार ईवीएम को रिकाउंटिंग से बदला परिणाम
हरियाणा के पानीपत जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 साल के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच के परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए हैं. दरअसल पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच पद को लेकर विवाद चल रहा था जिसको लेकर सरपंच पद के उम्मीदवार मोहित ने सुप्रीम कोर्ट में कैस किया था. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें मोहित मलिक को 51 वोटों से विजय घोषित कर दिया गया है. यह देश का ऐसा पहला मामला है, जहां कोर्ट में ईवीएम खुली और वोटों की गणना दोबारा की गई. कोर्ट ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन 2 दिन के अंदर ही मोहित को सरपंच पद की शपथ दिलाए.
एक बूथ पर वोटों की गणना में गलती ने बर्बाद किए 3 साल
बता दें कि 2 नवंबर 2022 में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे. उस दौरान पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू में एक बूथ पर वोटों की गणना में गलती हो गई थी. इसमें पहले मोहित को सरपंच घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बूथ के वोट दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में आने से मोहित को शिकस्त झेलनी पड़ी. और दूसरे उम्मीदवार को सरपंच बना दिया गया था. यह गलती वहां पर तैनात इलेक्शन अधिकारी के द्वारा अदला-बदली को लेकर हुई थी. उस समय गांव से 7 प्रत्याशी सरपंच उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, जिसमें मुख्य तौर पर मोहित और कुलदीप में ही मुकाबला था. मोहित की जगह इलेक्शन अधिकारी के द्वारा कुलदीप को बाद में सरपंच घोषित कर दिया गया था.
कोर्ट में अपील के वक्त गांव वाले बनाते थे मजाक
सरपंच मोहित ने कहा कि बूथ नंबर 69 पर गलती से रिजल्ट बदल गया था. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जिला स्तर पर अर्जी लगाई, लेकिन वहां से भी बात नहीं बनी. तब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जहां पर अब उनके हक में फैसला आया है और दोबारा गिनती होने के बाद मोहित को सरपंच बनाया गया है. उन्होंने बताया कि जब कोर्ट में अपील की गई थी, तब गांव वालों ने उनका मजाक भी बनाया था कि अब कुछ नहीं होगा. लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी और वह अपनी लड़ाई लड़ता रहा, जिसके चलते अब फैसला उनके हक में आया है. करीब 3 साल के बाद अब 14 अगस्त को उनको दोबारा सरपंच बनाया गया है.
बतौर सरपंच आज किया ध्वजारोहण
मोहित ने बताया कि 11 अगस्त को कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है, लेकिन 13 अगस्त को राज्य चुनाव आयोग के द्वारा प्रशासन ने सरपंच बनने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया. कोर्ट ने कहा था कि 2 दिन के अंदर ही उनको शपथ दिलाई गई, जिसके चलते आज उन्होंने बतौर सरपंच 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण किया.
तेजस्वी यादव ने उठाया मुद्दा
वहीं, इन दिनों देश में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाया हुआ है. ऐसे में पानीपत के इस गांव का मामला बिहार चुनाव में भी दिखाई दे रहा है. तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इसी मामले को लेकर एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा की "हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया है, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच बना रहा. ऐसा ही मामला चंडीगढ़ में भी हुआ था, जहां पर मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया था और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज किया था. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए गए हैं. 45 दिन के बाद चुनाव आयोग गिनती की वीडियो नहीं दे सकता. जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर सारे सबूत को खत्म कर देगी. उसके बाद फिर कोर्ट में सबूत क्या दिए जाएंगे. यह लोकतंत्र के बिलकुल खिलाफ है. बिहार राज्य लोकतंत्र की जन्मस्थली है, जिसके चलते आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और जागरूक रहें."
