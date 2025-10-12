ETV Bharat / state

बिहार में टिकट पाने के लिए राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन, तेजस्वी की गाड़ी पर कूदे कार्यकर्ता

पटना में टिकट को लेकर नगर परिषद सभापति पवन कुमार के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है. साथ ही तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश की.

BIHAR ELECTIONS 2025
टिकट पाने के लिए राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 12:07 PM IST

4 Min Read
पटना: राजधानी पटना स्थित राबड़ी आवास के बाहर राजद के टिकटार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तेजस्वी यादव की अगुवाई में अंदर बैठक चल रही थी, जबकि बाहर टिकट के लिए दावेदार समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए. माहौल में हल्का हंगामा भी देखने को मिला जब कई प्रत्याशियों ने अपने-अपने बैनर और नारेबाजी के जरिए सिंबल की मांग रखी.

तेजस्वी से मिलने का किया प्रयास: इसी भीड़ में पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा (संख्या 17) से दावेदारी ठोक रहे पवन कुमार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे. पवन वर्तमान में चकिया नगर परिषद के सभापति हैं और राजद से टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं. समर्थक उनके नाम पर सिंबल देने की मांग कर रहे हैं.

पवन कुमार, नगर परिषद सभापति (ETV Bharat)

समर्थकों ने तेजस्वी को घेरा: बैठक खत्म होने के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो पवन के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेरने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया. करीब आधे घंटे तक समर्थकों के बीच तेजस्वी की गाड़ी फंसी रही. गाड़ी को निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

सीपीएम को सीट देने से दो बार मिली हार: पवन कुमार के समर्थक उत्सव सिंह ने कहा कि पिछले दो चुनाव में महागठबंधन ने पिपरा सीट सीपीएम को दी थी, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा. इस बार समर्थक चाहते हैं कि सीट राजद कोटे में रखी जाए. उन्होंने कहा कि अगर राजद से उम्मीदवार उतरता है तो सीट जीतने की संभावना ज्यादा है. वहीं, अगर इस बार भी सीट किसी सहयोगी दल को दी गई तो महागठबंधन फिर हार जाएगा.

''करीब एक हफ्ते पहले मेरी तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी. तब उन्होंने मुझसे चुनावी तैयारी शुरू करने को कहा था. अब समर्थक सिंबल मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हमें जब तक टिकट नहीं मिलता है. यहीं रहेंगे''. - पवन कुमार, नगर परिषद सभापति

'मुझे निश्चित मिलेगी जीत': दावेदारी ठोक रहे पवन कुमार ने आगे कहा कि 2005 के बाद से पिपरा सीट पर राजद ने अपने सहयोगी दलों को मौका दिया, लेकिन वो हमेशा हार रहे हैं, इसलिए इस बार वे चाहते हैं कि पार्टी खुद यह सीट अपने पास रखे. उन्होंने कहा कि पिपरा की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और राजद के पक्ष में माहौल है. अगर मुझे टिकट मिला तो इस बार जीत निश्चित है. जनता मेरे साथ है.

समर्थकों ने बताया विकास का चेहरा: पवन के समर्थक मोहम्मद मुख्तार ने कहा कि जब से पवन कुमार चकिया नगर परिषद के सभापति बने हैं. क्षेत्र में काफी विकास हुआ है. सड़क, सफाई और जल निकासी की स्थिति बेहतर हुई है. ऐसे नेता को मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजद पिपरा सीट को अपने कोटे में रखे और पवन कुमार को प्रत्याशी बनाए.

महागठबंधन में सब कुछ ठीक: उधर, बैठक समाप्त होने के बाद राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है. राजद किन-किन सीटों पर लड़ेगी, इसका फैसला हो गया है. जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होगी. उन्होंने कहा कि अभी एनडीए ने भी अपनी सीटों की घोषणा नहीं की है. महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है.

दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी: बैठक के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए, जहां वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे. बिहार की सियासत में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पिपरा जैसी सीट आखिरकार किस दल के खाते में जाती है, राजद या उसके सहयोगी दल को.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025राजद पार्राजद पार्टीRJD PARTYBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTIONS 2025

