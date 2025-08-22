ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अमानक दवाइयों की सप्लाई, कई दवाओं को लेकर आदेश जारी, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल - SUBSTANDARD MEDICINES IN CG

छत्तीसगढ़ में नॉन स्टैंडर्स दवाइयों को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं. ये खबर पढ़िए

chhattisgarh health department
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 12:00 AM IST

3 Min Read

रायपुर: CGMSC यानि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत दवाइयों की सप्लाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं. सीजीएमएससी द्वारा सप्लाई की जा रही अमानक और नकली दवाओं का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर तीन दवाओं के उपयोग और वितरण पर रोक लगाया गया है. इसके साथ ही रायपुर दवा गोदाम में इन दवाओं के वापसी के आदेश जारी किए गए हैं.

वापस बुलाई गई दवाएं: CGMSC ने इस बार भी कई दवाओं को गोदाम से वापस मंगाया है. उनमें कौन कौन सी दवाएं हैं. आइए जानते हैं.

Order issued regarding non standard medicines
अमानक दवाइयों को लेकर ऑर्डर जारी (ETV BHARAT)
  1. पेरासिटामोल 650 एमजी, बैच क्रमांक RT 24045, निर्माता: 9M India Limited
  2. पेरासिटामोल 500 एमजी, बैच क्रमांक RT 23547 और RT 240320, निर्माता: 9M Limited
  3. एसिक्लोफेनाक 100 एमजी प्लस पेरासिटामोल 325 एमजी , बैच क्रमांक APC 508, निर्माता: हीलर्स लैब
Order of Chhattisgarh Medical Services Corporation
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का आदेश (ETV BHARAT)

वापस बुलाए गए दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक: इस आदेश के बाद कई बातें अब प्रकाश में आ रही है. इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दवाओं का निर्माण साल 2023-24 में हुआ है. इन दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक है. आशंका जताई जा रही है कि आदेश जानबूझकर देर से जारी किए गए ताकि दवाएं पहले ही अधिकतर मरीजों में उपयोग हो जाएं और निर्माता कंपनियों पर स्टॉक वापसी और जुर्माने की नौबत न आए.

Copy of the order related to medicines
दवाओं से जुड़े आदेश की कॉपी (ETV BHARAT)

पहले भी दवाओं को वापस बुलाने का आदेश लिया गया: 30 जुलाई को भी मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने आदेश जारी कर रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों के उपयोग पर रोक लगाया था.

  1. अलग-अलग नाप (07, 7.5, 6) के सर्जिकल ग्लव्स, अनोदिता हेल्थकेयर
  2. सर्जिकल ग्लव्स 7.5 आईएसआई मार्क नंबर 7, सन मार्ट पैकेजिंग
  3. डेक्सट्रोज विद सोडियम क्लोराइड, हसीब फार्मास्यूटिकल
  4. एंटीबायोटिक शिफा ट्राई एक्सन इंजेक्शन पाउडर (1 ग्राम), संदिग्ध बैच

जांच में पाई गई कई खामियां: ये वही दवाएं और सामग्री थीं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन और पोस्ट-ऑपरेटिव एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है. यह मरीजों को दिया जाता है. जांच में इनके भी निम्न स्तर के होने की संभावना जताई गई थी.

सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय पर उठे सवाल: लगातार सामने आ रहे मामलों से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है.

सीजीएमएससी घोटाला में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा घोटाले में भूमिका,इसलिए नो बेल

छत्तीसगढ़ में कथित CGMSC स्कैम में EOW का एक्शन, पांच आरोपी गिरफ्तार

कचरे के ढेर में मिली जीवन रक्षक दवाईयां, पुलिस ने जब्ती के बाद कार्रवाई की शुरु

