वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4296.62 लाख का अनुपुरक बजट सदन में किया पेश, शिक्षा-पेयजल और ग्रामीण विकास पर जारी होगी धनराशि - SUPPLEMENTARY BUDGET OF JHARKHAND

झारखंड में 4296.62 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया. ग्रामीण विकास, पेयजल, शिक्षा और स्वच्छता पर अधिक धनराशि जारी की जाएगी.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 5:29 PM IST

रांची: मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया. सरकार की ओर से सदन के पटल पर 4296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसपर वाद विवाद सदन में आगे होगा.

अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए सर्वाधिक राशि का प्रावधान किए जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में मैं शुरू से कहता रहा हूं कि झारखंड की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है.उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना अनिवार्य है. जब तक ग्रामीण क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तब तक झारखंड का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा. यही वजह है कि मूल बजट हो या फिर अनुपूरक बजट में फंडिंग दिखेगी.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

अनुपूरक में सर्वाधिक ग्रामीण विकास को राशि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भी राशि

चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने सर्वाधिक ग्रामीण विकास विभाग को राशि देने का प्रावधान किया है. इसके तहत 96889.72 लाख की राशि दी गई है. वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 41700 लाख रुपया दिया गया है.

अनुपूरक में पंचायती राज विभाग को 9856 लाख रुपये, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक एवं शिक्षा मद में 42000 लाख रुपये, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6205.87 लाख रुपये, विधि विभाग को 2962.45 लाख रुपये, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 3024.50 लाख रुपये, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 7915.57 लाख रुपया की राशि दी जाएगी.

SUPPLEMENTARY BUDGET OF JHARKHAND
झारखण्ड के वित्त मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष (Etv Bharat)

इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को 44863.30 लाख, वित्त विभाग को 83583.48 लाख, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 20243.52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. बहरहाल सरकार द्वारा पेश अनुपूरक पर सोमवार 25 अगस्त से सदन में वाद-विवाद होगा तत्पश्चात इसे पारित किया जायेगा.

