ETV Bharat / state

19 से 21 सितंबर तक चंडीगढ़ में होगी सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए कड़े इंतजाम

चंडीगढ़: सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 19 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जायेगी. परीक्षा का आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से किया जा रहा है. इसके लिए एमसीएम डीएवी कॉलेज, सेक्टर-36 को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. परीक्षा में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ यूटी सहित कई राज्यों के परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के आदेश जारी किए हैं. परीक्षा के दौरान किन-किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, उसके लिए गाइड लाइन भी जारी की गई है.

परीक्षा के लिए गाइड लाइन जारीः चंडीगढ़ में सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए जारी की गयी गाइड लाइन के अनुसार परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चार या अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. वहीं अपने साथ हथियार या चोट पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के सामान परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित होगा. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के पास नारेबाजी करना और पोस्ट दिखाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी.