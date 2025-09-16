ETV Bharat / state

19 से 21 सितंबर तक चंडीगढ़ में होगी सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन के लिए कड़े इंतजाम

19 सितंबर से चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

Punjab and Haryana High Court
एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 1:39 PM IST

चंडीगढ़: सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 19 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जायेगी. परीक्षा का आयोजन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से किया जा रहा है. इसके लिए एमसीएम डीएवी कॉलेज, सेक्टर-36 को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. परीक्षा में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ यूटी सहित कई राज्यों के परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के आदेश जारी किए हैं. परीक्षा के दौरान किन-किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, उसके लिए गाइड लाइन भी जारी की गई है.

परीक्षा के लिए गाइड लाइन जारीः चंडीगढ़ में सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के लिए जारी की गयी गाइड लाइन के अनुसार परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चार या अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. वहीं अपने साथ हथियार या चोट पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के सामान परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित होगा. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के पास नारेबाजी करना और पोस्ट दिखाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी.

परीक्षा के दिनों में फोटो स्टेट दुकानें बंद रखने के निर्देशः जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव की ओर से परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के आसपास सभी प्रकार की फोटो स्टेट दुकान बंद रखने के दे निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाई-फाई और हॉटस्पॉट आदि चीजों का इस्तेमाल भी वर्जित होगा. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में सभी तरह की कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे. यह आदेश 19 से 21 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट की और से साफ किया गया है कि इन निर्देशों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

