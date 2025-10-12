ETV Bharat / state

करनाल अनाज मंडी में धूप से आई रौनक, मंडियों में धान की बिक्री हुई तेज़, किसानों के चेहरे खिले

मंडियों में सुविधाएं बेहतर: करनाल मार्केट कमेटी के सहायक सचिव योगेश कुमार ने बताया कि "मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है." उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे धान को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लाएं ताकि बेहतर रेट मिल सके.

सरकारी खरीद एजेंसियां सक्रिय: जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग ने 2,76,284 मीट्रिक टन, हैफेड ने 68,899 मीट्रिक टन और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने 56,135 मीट्रिक टन धान की खरीद की है. सरकारी एजेंसियों को आदेश दिए गए हैं कि धान का उठाव समय पर किया जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

करनालः साफ मौसम और खिली धूप ने करनाल की मंडियों में रौनक लौटा दी है. अब धान की बिक्री में तेजी देखी जा रही है, इसी के साथ किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है. अब तक जिले में 7 लाख 5 हजार 318 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई है.

धान में नमी बनी चुनौती: अधिकांश किसानों को इस बार धान का भाव एमएसपी से भी ऊपर मिल रहा है, जिससे उनके चेहरे खिले हुए हैं. हालांकि कुछ किसानों ने यह भी बताया कि जिनकी फसल में नमी अधिक है, उन्हें एमएसपी से नीचे रेट मिल रहा है. फिर भी कुल मिलाकर धान की बिक्री सुचारू रूप से चल रही है और किसान संतुष्ट हैं.

साफ मौसम ने दी राहत: लगातार बारिश के बाद अब मौसम खुलने से धान की नमी कम हुई है. किसान अब बड़ी संख्या में अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं. खुली धूप और समय पर खरीद से बाजार में रौनक लौट आई है.

क्या बोले किसानः किसान योगेंद्र ने कहा कि “बारिश के कारण पहले धान नहीं बिक पा रहा था, लेकिन अब मौसम साफ है और हमें अच्छा रेट मिल रहा है. जिनकी फसल में थोड़ी नमी है, उन्हें थोड़ा कम रेट मिल रहा है, लेकिन मंडी में कोई दिक्कत नहीं है.”

क्या बोले मार्केट सचिवः करनाल मार्केट कमेटी के सहायक सचिव योगेश कुमार ने बताया “सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है. किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है.”

मौसम के बदलाव से किसान खुशः बहरहाल करनाल की मंडियों में इन दिनों धान की बिक्री में तेजी है. जहां एक ओर कुछ किसानों को एमएसपी से ऊपर भाव मिल रहा है, वहीं नमी वाले धान को थोड़ा कम रेट मिल रहा है. लेकिन साफ मौसम और प्रशासनिक व्यवस्था ने किसानों की मुश्किलें काफी हद तक आसान कर दी हैं.