बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा
माथे पर त्रिपुंड, सिर पर गमछा के साथ सदरी पहने सुनील अपनी एक टूटी-फूटी बाइक से बनारस की सड़कों पर घूमते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 6:39 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 6:54 PM IST
वाराणसी : आज का दौर सोशल मीडिया का है. ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ही बिजी रहते हैं. वहीं वाराणसी के सुनील लहरी 14 साल की उम्र से ही बेजुबानों की सेवा में लगे हुए हैं. सुनील लगभग 30 साल से घायल और बेसहारा जानवरों के मसीहा बनकर बनारस में काम कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास ना कोई बैंक बैलेंस है ना बहुत संपत्ति. बस अपनी इच्छा शक्ति और जानवरों की लाचारी देखकर उन्होंने जानवरों की सेवा करने का बीड़ा उठाया. सेवाभाव को देख आज उनके साथ कई लोग जुड़ गए हैं. आइए जानते हैं बेजुबानों के 'हमदर्द' सुनील लहरी की कहानी...
माथे पर त्रिपुंड, गमछा और ऑरेंज कलर की बाइक है सुनील की पहचान : सुनील लहरी को पहली बार देखकर आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि वह कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं. माथे पर त्रिपुंड, सिर पर गमछा के साथ सदरी पहने सुनील अपनी एक टूटी-फूटी बाइक से बनारस की सड़कों पर घूमते हैं. यह बाइक भी उनको समाज सेवा के लिए कुछ लोगों के सहयोग से मिली है. ऑरेंज कलर की बाइक पर जानवरों की मदद और उनके दर्द की कहानी भी लिखी हुई है.
सुनील बताते हैं, मैं 14 साल का था, तब मोहल्ले में एक सांड को घायल हालत में देखा. उसकी सेवा की और उसका ख्याल रखा. इसके बाद बेसहारा जानवरों की मदद और इलाज करना शुरू किया. आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के नाते शिक्षा दीक्षा बहुत ज्यादा नहीं हुई. पांचवी तक की पढ़ाई करने के बाद काम धंधे में लग गया. परिवार में मां सोनमती देवी, भाई सुरेश और शम्भू हैं.
अब तक 2000 से ज्यादा जानवरों की बचाई जान : 30 सालों में सुनील ने 2000 से ज्यादा जानवरों की जान बचाई है. रामाजी सेठ के अलावा कई सामाजिक संगठन हर महीने 10 से 12000 रुपये सुनील को मदद के लिए देते हैं. जानवरों के इलाज और देखरेख में प्रति माह लगभग 20000 का खर्च आता है. सुनील ने अपनी बाइक को ही जानवरों की एंबुलेंस के रूप में कन्वर्ट कर रखा है, जिसमें खाने-पीने से लेकर इलाज का सारा सामान लेकर चलते हैं.
बिना डिग्री-ट्रेनिंग करते हैं इलाज : सड़कों पर कोई लाचार, अपाहिज या बेसहारा भूखा जानवर दिख गया तो सुनील का काम शुरू हो जाता है. सुनील बताते हैं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है. प्रारंभिक तौर पर जानवरों का इलाज करता हूं, यदि किसी जानवर को घाव होता है तो उसे साफ कर उस पर सूखने की दवा लगाने के बाद देखरेख करता हूं. अगर कोई जानवर गंभीर होता है तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाता हूं.
मैंने ऐसे-ऐसे जानवरों का इलाज किया है, जिनके बारे में सोच कर भी लोग कांपने लगे. लगभग 4 साल पहले एक नंदी (सांड) पर लोगों ने तेजाब फेंक दिया था. महीनों तक इलाज किया. सही होने पर जंगल में छोड़ दिया, ताकि उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार ना हो.
सुबह 7 बजे से शुरू होता है काम : सुनील बताते हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है. विशेषनगंज मंडी में ट्रॉली पर अनाज और अन्य चीज ढोने का काम करता हूं. 1200 से 1500 रुपये डेली कमा लेता हूं. सुबह 7:00 से लेकर 11:00 बजे तक जानवरों की सेवा करता हूं, उसके बाद 11:00 बजे से 5:00 बजे तक मंडी में मजदूरी. शाम 5:00 बजे से जब तक मन होता है तब तक बेजुबानों की सेवा में लगा रहता हूं.
गंगा किनारे जानवरों का आश्रम : सुनील बताते हैं, मुझी कुछ लोग मदद भी करते हैं. व्यापारी, बुद्धिजीवी और अन्य लोगों की मदद से मैं अपनी गाड़ी पर ही जानवरों के इलाज के लिए दवा और फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था लेकर चलता हूं. यहां तक की जानवरों को खिलाने के लिए भूसी और स्ट्रीट डॉग्स और अन्य के लिए भी बिस्किट व कई तरह की चीज लेकर चलता हूं. गंगा किनारे डोमरी इलाके में कुछ लोगों के सहयोग से एक दो बिस्सा से ज्यादा बड़ी जगह पर जानवरों के लिए आश्रम भी बना रखा है.
रामजी सेठ को बनाया गुरु : सुनील बताते हैं, केशव सेठ और उनके पिता रामजी सेठ उनके सबसे बड़े मददगार हैं. राम जी सेठ लगभग 40 साल से गौ सेवा में लगे हैं. लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण आश्रम की देखरेख मैं करता हूं. रामजी सेठ को मैं अपना गुरु मानता हूं. क्योंकि उन्हें ही देखकर मैं जानवरों की सेवा में लगा. वर्तमान में सुनील और रामजी सेठ के आश्रम में 10 ऐसी गाय और सांड है जिनका कोई भी मालिक नहीं है.
आश्रम में कई जानवरों का हुआ इलाज : सुनील कहते हैं, जानवर उन्हें सड़क पर घायल हालत में मिले थे. दो गाय तो ऐसी हैं जिन्हें आंखों से दिखाई ही नहीं देता. किसी ने उनकी आंखों पर ही वार करके उन्हें चोटिल कर दिया, जबकि तीन ऐसे जानवर हैं, जिनके पैर फैक्चर थे और अब वह इलाज के बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं. गाय के दो छोटे बच्चे जन्म से ही नेत्रहीन हैं. उनका संरक्षण यहां एकदम बच्चों की तरह किया जाता है. बिजली के करंट से एक बंदर की मौत के बाद उसके बच्चे को भी यहां पाला जा रहा है.
घर वाले भी करते थे विरोध : सुनील कहते हैं, मेरे लिए बेजुबानों की सेवा बहुत बड़ा चैलेंज था. शुरुआत में इस काम का मेरे घर वाले विरोध करते थे. मेरी मां कहती थी कि मैं जानवरों को घर लेकर क्यों आता हूं, लेकिन मैं क्या करता मेरे पास कोई जगह नहीं थी. मैंने आज भी अपने घर में बहुत से जानवरों को रखा है. मां विरोध तो करती है, लेकिन उनकी देखरेख भी वही करती है. मेरे दो भाई हैं एक भाई ट्रॉली चलता है, जो मेरे साथ ही रहता है, जबकि दूसरा ऑटो चलाकर मेरे काम में मदद करता है. इसके अलावा केशव सेठ समेत कई ऐसे भी दानदाता हैं जो पूरी मदद करते हैं.
मेरे पिता के सपनों को पूरा कर रहे सुनील : केशव सेठ कहते हैं, आज सुनील लहरी का नंबर पूरे बनारस में फैल गया है. पूरा दिन मदद के लिए फोन आता है. सुनील खाली रहते हैं तो वह जाते हैं नहीं तो मैं मेरा भांजा, भतीजा या बेटा जो भी खाली रहता है वह मदद के लिए पहुंचता है. हम सब मिलकर सुनील का पूरा साथ देते हैं. सुनील का सपना मेरे पिता रामजी सेठ का सपना है. वह भी असहाय जानवरों के लिए अपना पूरा जीवन दे चुके हैं. उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है. सुनील उनके सपने को पूरा कर रहे हैं और उनके साथ हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.
यह भी पढ़ें : काशी में विदेशी यजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग