हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने की आत्महत्या, पुलिसकर्मी पर की थी फायरिंग

जींदः हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने देहरादून अपने किसी परिजन के घर के अंदर खुदकुशी ली और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया है. आरोपी लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुआ था. हरिद्वार से एक पुलिस टीम देहरादून के लिए रवाना हो गई है. इससे पहले हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की पड़ताल की.

क्राइम ब्रांच की टीम पर हमले का है आरोपीः शनिवार की शाम हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी सुरेंद्र को गोली मारकर फरार हुए सुनील कपूर के खिलाफ टीम के एक सदस्य पीएसआई मनीष कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि सुनील ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से दारोगा को गोली मारी थी. एम्स ऋषिकेश में भर्ती दारोगा की हालत अब पहले से बेहतर है. देर रात तक पुलिस टीमें फरार बदमाश की तलाश में सर्च अभियान चलाए रही लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था. हरियाणा के जींद जिले के थाना सिटी जींद का आशरी गेट निवासी सुनील कुमार फरार चल रहा था. उसके खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. देर रात हरियाणा एसटीएफ की एक टीम ने भी हरिद्वार पहुंचकर घटना की जानकारी ली थी.