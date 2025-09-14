हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने की आत्महत्या, पुलिसकर्मी पर की थी फायरिंग
हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने आत्महत्या कर ली है.
Published : September 14, 2025 at 6:21 PM IST
जींदः हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने देहरादून अपने किसी परिजन के घर के अंदर खुदकुशी ली और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया है. आरोपी लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुआ था. हरिद्वार से एक पुलिस टीम देहरादून के लिए रवाना हो गई है. इससे पहले हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की पड़ताल की.
क्राइम ब्रांच की टीम पर हमले का है आरोपीः शनिवार की शाम हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी सुरेंद्र को गोली मारकर फरार हुए सुनील कपूर के खिलाफ टीम के एक सदस्य पीएसआई मनीष कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि सुनील ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से दारोगा को गोली मारी थी. एम्स ऋषिकेश में भर्ती दारोगा की हालत अब पहले से बेहतर है. देर रात तक पुलिस टीमें फरार बदमाश की तलाश में सर्च अभियान चलाए रही लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था. हरियाणा के जींद जिले के थाना सिटी जींद का आशरी गेट निवासी सुनील कुमार फरार चल रहा था. उसके खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. देर रात हरियाणा एसटीएफ की एक टीम ने भी हरिद्वार पहुंचकर घटना की जानकारी ली थी.
यौन शोषण के एक हाई-प्रोफाइल मामले में भी आया था नामः सुनील कपूर का नाम जींद के एसपी रहे सुमित कुमार के खिलाफ यौन शोषण के एक हाई-प्रोफाइल मामले में सामने आया था. पुलिस उसे इस मामले में मुख्य संदिग्ध मान रही थी, क्योंकि उस पर पूर्व एसपी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप था. नवंबर 2024 में इस मामले ने तूल पकड़ा था, जब एक वायरल पत्र में सुनील का नाम उजागर हुआ था. विशेष जांच दल (एसआईटी) उससे पूछताछ की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी अचानक मौत ने जांच को नया मोड़ दे दिया है.
क्या बोले एसपीः एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि "सुनील कपूर ने खुदकुशी कर ली है. सीआईए पुलिसकर्मी को गोली मार घायल करने के बाद से सुनील कपूर फरार चल रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है."