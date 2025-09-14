ETV Bharat / state

हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने की आत्महत्या, पुलिसकर्मी पर की थी फायरिंग

हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने आत्महत्या कर ली है.

Sunil Kapoor committed suicide
हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने की आत्महत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींदः हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने देहरादून अपने किसी परिजन के घर के अंदर खुदकुशी ली और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया है. आरोपी लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुआ था. हरिद्वार से एक पुलिस टीम देहरादून के लिए रवाना हो गई है. इससे पहले हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की पड़ताल की.

क्राइम ब्रांच की टीम पर हमले का है आरोपीः शनिवार की शाम हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी सुरेंद्र को गोली मारकर फरार हुए सुनील कपूर के खिलाफ टीम के एक सदस्य पीएसआई मनीष कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि सुनील ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से दारोगा को गोली मारी थी. एम्स ऋषिकेश में भर्ती दारोगा की हालत अब पहले से बेहतर है. देर रात तक पुलिस टीमें फरार बदमाश की तलाश में सर्च अभियान चलाए रही लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था. हरियाणा के जींद जिले के थाना सिटी जींद का आशरी गेट निवासी सुनील कुमार फरार चल रहा था. उसके खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. देर रात हरियाणा एसटीएफ की एक टीम ने भी हरिद्वार पहुंचकर घटना की जानकारी ली थी.

क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी सुरेंद्र पर हमला (Etv Bharat)

यौन शोषण के एक हाई-प्रोफाइल मामले में भी आया था नामः सुनील कपूर का नाम जींद के एसपी रहे सुमित कुमार के खिलाफ यौन शोषण के एक हाई-प्रोफाइल मामले में सामने आया था. पुलिस उसे इस मामले में मुख्य संदिग्ध मान रही थी, क्योंकि उस पर पूर्व एसपी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप था. नवंबर 2024 में इस मामले ने तूल पकड़ा था, जब एक वायरल पत्र में सुनील का नाम उजागर हुआ था. विशेष जांच दल (एसआईटी) उससे पूछताछ की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी अचानक मौत ने जांच को नया मोड़ दे दिया है.

क्या बोले एसपीः एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि "सुनील कपूर ने खुदकुशी कर ली है. सीआईए पुलिसकर्मी को गोली मार घायल करने के बाद से सुनील कपूर फरार चल रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है."

ये भी पढ़ें-कौन है सुनील कपूर? जो जींद यौन शौषण मामले में खोलेगा राज

For All Latest Updates

TAGGED:

JIND SEXUAL ABUSE CASESUNIL KAPOOR DIED IN HARIDWARSP SUMIT KUMAR SEX SCANDAL CASEHARIDWAR ENCOUNTER CASESUNIL KAPOOR COMMITTED SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.