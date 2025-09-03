ETV Bharat / state

सुंदरनगर में भारी लैंडस्लाइड, 6 लोगों के शव बरामद, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी - SUNDERNAGAR LANDSLIDE

भारी बारिश के बीच सुंदरनगर के जंगम बाग में भारी लैंडस्लाइड होने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है.

Sundernagar Landslide
सुंदरनगर के जंगम बाग में भारी लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:35 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:59 AM IST

3 Min Read

मंडी: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच हादसों का दौर भी जारी है. जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में मंगलवार शाम करीब साढ़े 6 बजे पहाड़ी से अचानक भारी लैंडस्लाइड हुई. पहाड़ी का एक हिस्सा दरक कर दो घरों के उपर आ गिरा. मलबे की चपेट में आने से दो घर जमींदोज हो गए. इस दर्दनाक हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जो कि मलबे में दबे हुए थे. वहीं, अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है.

जंगम बाग में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)

अभी भी मलबे में लोग दबे होने की आशंका

लैंडस्लाइड की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल, डीसी मंडी अपूर्व देवगन और एसपी मंडी साक्षी वर्मा राहत एवं बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मंडी जिला पुलिस और होमगार्ड की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं. वहीं, पहाड़ी से लैंडस्लाइड होते ही मौके पर एकदम से भगदड़ मच गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई. मलबे की चपेट में आई एक महिला और बच्ची को रेस्क्यू कर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई. मौके पर तैनात 3 जेसीबी मशीनों ने मलबे हटाया जा रहा है. मलबे के नीचे और कितने लोग दबे हुए हैं, अभी तक साफ नहीं हो पाया है.

Sundernagar Landslide
लैंडस्लाइड में दो घर जमींदोज (ETV Bharat)

दो घरों का मिटा नामोनिशान

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि सुंदरनगर में हुए इस भीषण लैंडस्लाइड में मृतकों का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है. मृतकों की पहचान भारती, कीरत, शांति देवी सुरेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है. इस हादसे में सुरेंद्र कौर और शांति देवी के घरों का नामोनिशान ही मिट गया है. जबकि साथ लगता कुलदीप का घर भी गिरने की कगार पर पहुंच गया है. सुरेंद्र कौर, उसका बेटा गुरप्रीत, गुरप्रीत की पत्नी भारती और 3 वर्षीय बेटी कीरत की मौत मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई गई है. वहीं, साथ लगते दूसरे घर में रह रही बुजुर्ग महिला शांति देवी का शव भी बरामद कर लिया गया है.

घर में मलबे में दबा था मां-बेटे का शव

वहीं, रेस्क्यू टीम को सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत का शव घर में मलबे में दबा हुआ मिला. घर की छत काटकर दोनों मां-बेटे का शव निकाला गया. वहीं, मृतक प्रकाश शर्मा का शव मलबे में स्कूल समेत दबा हुआ था. सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, मृतक स्कूटर सवार के साथ किसी और के होने की भी आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा एक मलबे में दफन हुई एक गाड़ी का भी अगला हिस्सा मिला है. पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों की लगातार तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर में बारिश से भारी तबाही, चबूतरा में कई परिवारों के घर जमींदोज, डेंजर जोन में पूरा गांव

मंडी: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच हादसों का दौर भी जारी है. जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में मंगलवार शाम करीब साढ़े 6 बजे पहाड़ी से अचानक भारी लैंडस्लाइड हुई. पहाड़ी का एक हिस्सा दरक कर दो घरों के उपर आ गिरा. मलबे की चपेट में आने से दो घर जमींदोज हो गए. इस दर्दनाक हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जो कि मलबे में दबे हुए थे. वहीं, अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है.

जंगम बाग में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)

अभी भी मलबे में लोग दबे होने की आशंका

लैंडस्लाइड की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल, डीसी मंडी अपूर्व देवगन और एसपी मंडी साक्षी वर्मा राहत एवं बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मंडी जिला पुलिस और होमगार्ड की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं. वहीं, पहाड़ी से लैंडस्लाइड होते ही मौके पर एकदम से भगदड़ मच गई और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई. मलबे की चपेट में आई एक महिला और बच्ची को रेस्क्यू कर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई. मौके पर तैनात 3 जेसीबी मशीनों ने मलबे हटाया जा रहा है. मलबे के नीचे और कितने लोग दबे हुए हैं, अभी तक साफ नहीं हो पाया है.

Sundernagar Landslide
लैंडस्लाइड में दो घर जमींदोज (ETV Bharat)

दो घरों का मिटा नामोनिशान

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि सुंदरनगर में हुए इस भीषण लैंडस्लाइड में मृतकों का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है. मृतकों की पहचान भारती, कीरत, शांति देवी सुरेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है. इस हादसे में सुरेंद्र कौर और शांति देवी के घरों का नामोनिशान ही मिट गया है. जबकि साथ लगता कुलदीप का घर भी गिरने की कगार पर पहुंच गया है. सुरेंद्र कौर, उसका बेटा गुरप्रीत, गुरप्रीत की पत्नी भारती और 3 वर्षीय बेटी कीरत की मौत मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई गई है. वहीं, साथ लगते दूसरे घर में रह रही बुजुर्ग महिला शांति देवी का शव भी बरामद कर लिया गया है.

घर में मलबे में दबा था मां-बेटे का शव

वहीं, रेस्क्यू टीम को सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत का शव घर में मलबे में दबा हुआ मिला. घर की छत काटकर दोनों मां-बेटे का शव निकाला गया. वहीं, मृतक प्रकाश शर्मा का शव मलबे में स्कूल समेत दबा हुआ था. सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं, मृतक स्कूटर सवार के साथ किसी और के होने की भी आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा एक मलबे में दफन हुई एक गाड़ी का भी अगला हिस्सा मिला है. पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाकर दबे हुए लोगों की लगातार तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर में बारिश से भारी तबाही, चबूतरा में कई परिवारों के घर जमींदोज, डेंजर जोन में पूरा गांव
Last Updated : September 3, 2025 at 8:59 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE IN JANGAM BAGHMANDI DISASTER 2025MANDI LANDSLIDEHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025SUNDERNAGAR LANDSLIDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.