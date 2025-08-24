ETV Bharat / state

नारायणपुर में Sunday On Cycle अभियान, पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ कई स्टूडेंट ने चलाई साइकिल

नारायणपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया. सैकड़ों लोगों ने “फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज़” का संदेश दिया.

नारायणपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 24, 2025 at 7:19 PM IST

नारायणपुर: जिले में रविवार को जिला पुलिस और 16वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया. Sunday On Cycle अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया. रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और यातायात अनुशासन के प्रति जागरूक करना था.

हाई स्कूल से हुई रैली की शुरुआत: यह साइकिल रैली बालक हाई स्कूल मैदान से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खत्म हुई. इस आयोजन का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया और 16वीं वाहिनी के सेनानी संदीप कुमार पटेल ने किया.

नारायणपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई लोगों ने लिया भाग: रैली में 500 से अधिक जवान, जिनमें पुलिस बल, आईटीबीपी और बीएसएफ के सदस्य शामिल थे, ने भाग लिया. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज के शिक्षक, छात्र-छात्राएं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक भी रैली में शामिल हुए. रैली के दौरान “फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज़” जैसे नारे लगाए गए.

साइकिलिंग एक सरल लेकिन प्रभावी व्यायाम है, जो शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और जीवन को अनुशासित बनाता है. प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से हम बीमारियों से बच सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं.- पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया

सैकड़ों लोगों ने “फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज़” का संदेश दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिनाए गए फायदे: अधिकारियों ने बताया कि साइकिल चलाना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि यह मानसिक ताजगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में भी सहायक है. साथ ही यह प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

नारायणपुर में Sunday On Cycle अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस आयोजन में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे:

  • सेनानी मो. इजराईल (बीएसएफ सेक्टर ऑप्स)
  • सेनानी राजीव कुमार गुप्ता (45वीं वाहिनी आईटीबीपी)
  • अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) अजय कुमार
  • उप सेनानी अनिल चौधरी (53वीं वाहिनी आईटीबीपी)
  • एएसपी सुशील नायक
  • एएसपी ऐश्वर्य चन्द्राकर
  • उप सेनानी बी.आर. भगत (16वीं वाहिनी)
  • एसडीओपी लौकेश बंसल, डीएसपी डॉ. प्रशांत देवांगन, आरआई मो. मोहसिन खान, आरआई सोनू वर्मा समेत कई अन्य अधिकारी.
पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ कई स्टूडेंट ने चलाई साइकिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

Sunday On Cycle अभियान ने नारायणपुर में एक सकारात्मक संदेश फैलाया – स्वास्थ्य, पर्यावरण और अनुशासन की ओर बढ़ते कदम. इस रैली ने यह साबित किया कि अगर आम नागरिक रोज़ाना थोड़ी देर साइकिल चलाने जैसी आसान आदत अपनाएं, तो एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज बनाना संभव है.

