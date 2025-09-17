ETV Bharat / state

सूर्य का राशि परिवर्तन; एक महीने तक इन राशियों के लोगों के घरों में बरसेंगी खुशियां, कुछ लोगों की बढ़ेगी टेंशन

ग्रहों के राजा सूर्य ने कन्या राशि में किया प्रवेश, ज्योतिषाचार्य बोले- शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा जारी, आपदा की भी आशंका.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 5:02 PM IST

वाराणसी : आज से ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं. इस बदलाव का राशियों पर काफी प्रभाव पड़ेगा. कुछ राशियों के लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी जबकि कुछ को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यग्रह का नवग्रहों में प्रमुख माना गया है. ज्योतिष की गणना के अनुसार मेष राशि से मीन राशि तक सूर्यग्रह प्रत्येक महीने एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं. अब सूर्यग्रह सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं.

ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि सूर्यग्रह 16 सितंबर सोमवार को अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 48 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है. सूर्यग्रह 17 अक्टूबर तक दिन के 1: 46 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे. यह अवधि कन्या संक्रांति के नाम से जानी जाएगी. संक्राति का सामान्य पुण्यकाल अगले दिन संक्रांति काल (सूर्यास्त) तक रहेगा. इस काल में स्नान-दान की विशेष महिमा है. विशेष तौर पर सूर्यग्रह की अर्चना का विधान है.

सूर्य-शनि का समसप्तक योग : ज्योतिष विमल जैन ने बताया कि सूर्य-कन्या राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल-तुला राशि में, बुध-कन्या राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र एवं केतु सिंह राशि में शनि मौन राशि में, राहु कुम्भ राशि में विराजमान रहेंगे. सूर्य-शनि का समसप्तक योग बन रहा है, जबकि शुक्र-केतु के सिंह राशि में, शनि के मीन राशि में होने से षडाष्टक योग बन रहा है. ग्रहों के यह दोनों योग विषम फलदायी होते हैं. इसके फलस्वरूप विश्व के राजनीतिक परिदृश्य में विशेष हलचल के साथ ही विदेश नीति भी प्रभावी होगी.

पक्ष-विपक्ष में चलती रहेगी खींचतान : ज्योतिष आचार्य के अनुसार शेयर, सोना-चांदी, तांबा, अन्य धातु, खाद्य एवं मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ बाजार में अस्थिरता रहेगी. प्राकृतिक रूप से मौसम में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा. दैविक आपदाएं, जल-थल वायु दुर्घटनाओं का प्रकोप और आगजनी की भी आशंका रहेगी. कुछ जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी रहेगी. देश-विदेश में सत्ता पक्ष व विपक्ष में किसी मुद्दे को लेकर आपसी खींचतान बनी रहेगी. अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप एक दूसरे के लिए सिरदर्द बनेंगे. जनमानस में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. आर्थिक व राजनैतिक नवीन घोटाले भी शासक प्रशासक को परेशान करेंगे.

विमल जैन ने बताया कि ग्रहों के योग के फलस्वरूप मेष, कर्क, वृश्चिक एवं धनु राशि वालों को लाभ मिलेगा. जबकि अन्य राशियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

मेष : आरोग्य सुख, परिस्थितियों में सुधार, आकस्मिक लाभ, नौकरी में पदोन्नति, कर्ज की निवृत्ति, यात्रा सार्थक.

वृषभ : कार्यों में निराशा, व्यक्तिगत समस्याओं से परेशानी, परिवार में अशांति का वातावरण, आरोग्य सुख में बाधा.

मिथुन : कार्ययोजना में असंतोष, व्यावसायिक पक्ष से चिंता, पारिवारिक मतभेद, जोखिम से नुकसान, विरोधी प्रभावी.

कर्क : नवयोजना का श्रीगणेश, ग्रहस्थिति पक्ष में, उपहार या सम्मान का लाभ, राजकीय पक्ष से लाभान्वित, नवसमाचार से खुशी.

कन्या : स्वास्थ्य शिथिलता, क्रोध की अधिकता, धनागम में बाधा, विश्वासघात की आशंका, वाहन से कष्ट, आर्थिक हानि.

सिंह : कार्यों में बाधा, आलस्य की अधिकता, व्यय की अधिकता, स्वास्थ्य प्रभावी, नेत्र विकार की स्थिति.

तुला : ग्रहयोग आशा के विपरीत, उलझनें रहेंगी, कर्ज की चिंता, चोट-चपेट की संभावना. खर्च की अधिकता.

वृश्चिक : परिस्थितियां भाग्य के पक्ष में, आकस्मिक लाभ, स्वास्थ्य में सुधार, कर्ज की निवृत्ति, यात्रा से लाभ.

धनु : कार्य योजना में प्रगति, प्रेम संबंधों में तेजी. यात्रा सार्थक, कर्ज अदायगी का प्रयास, मनोरंजन में रुचि.

मकर : समस्याओं से मन अशांत, आपसी संबंधों में कटुता, आलस्य की अधिकता, विचारों में उग्रता, सर्दी, जुकाम, नाक-गले में सूजन.

कुम्भ : कार्यों में निराशा, व्यय की अधिकता, व्यर्थ भ्रमण, वाहन से चोट-चपेट दुर्घटना की आशंका.

मीन : कार्य व्यवसाय में परेशानी, मित्रों परिजनों से मतभेद, विश्वासघात की आशंका, सुख साधन में कमी, विचारों में उग्रता.

साढ़ेसाती चलने पर शनिग्रह की आराधना करें : ज्योतिष विमल जैन ने बताया कि जिन व्यक्तियों की जन्मकुंडली में सूर्यग्रह शुभ फलकारी न हो या साढ़ेसाती चल रही हो, उन्हें अपने दैनिक जीवन में समस्त कार्य सूझ-बूझ व सावधानी के साथ करनी चाहिए. वर्तमान समय में सिंह व धनु राशि में शनिग्रह की अढैया, कुम्भ-मीन व मेष राशि वालों को शनिग्रह की साढ़ेसाती है. उन्हें सूर्यग्रह के साथ ही शनिग्रह की भी आराधना करनी चाहिए.

इस तरह करें सूर्यग्रह की आराधना : सूर्यग्रह की अनुकूलता के लिए अपने आराध्य देवी-देवता की अर्चना के साथ सूर्यग्रह की भी नियमित रूप से विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान की पूजा के बाद सूर्यग्रह के मंत्र का जप, श्रओआदित्यहृदय स्तोत्र, श्रीआदित्यकवच, श्रीसूर्यसहस्त्रनाम आदि का पाठ भी करना चाहिए. सूर्यग्रह को ताम्रपात्र में रोली, अक्षत, लाल फूल डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य अर्पित करना चाहिए.

रविवार को करें फलाहार : रविवार के दिन पूर्ण शुचिता के साथ व्रत या उपवास रखकर दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच बिना नमक का फलाहार करना चाहिए. मध्याह्न के समय ब्राह्मण को सूर्यग्रह से संबंधित लाल रंग की वस्तुएं जैसे-लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, तांबा, लाल फूल चन्दन आदि विविध वस्तुएं नगद दक्षिणा सहित संकल्प के साथ दान करना चाहिए.

