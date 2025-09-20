ETV Bharat / state

लैंड फॉर जॉब मामले में तीन आरोपियों को समन जारी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

स्पेशल जज विशाल गोगने ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. मामले की सुनवाई अक्टूबर में होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को समन जारी किया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने तीनों आरोपियों को अक्टूबर में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने पूरक चार्जशीट के आधार पर ये समन जारी किया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन जारी किया है उनमें मुस्तकीम अंसारी, लालाबाबू चौधरी उर्फ लालाबाबू सिंह और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं. इस मामले में 6 अगस्त, 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था. 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया.

ईडी ने इस मामले में लालू, तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं. कोर्ट ने 18 सितंबर, 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. बता दें कि, 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

यह भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURTलैंड फॉर जॉब मामलाराऊज एवेन्यू कोर्टLAND FOR JOB CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.