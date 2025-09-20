ETV Bharat / state

लैंड फॉर जॉब मामले में तीन आरोपियों को समन जारी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को समन जारी किया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने तीनों आरोपियों को अक्टूबर में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने पूरक चार्जशीट के आधार पर ये समन जारी किया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को समन जारी किया है उनमें मुस्तकीम अंसारी, लालाबाबू चौधरी उर्फ लालाबाबू सिंह और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं. इस मामले में 6 अगस्त, 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था. 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया.

ईडी ने इस मामले में लालू, तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं. कोर्ट ने 18 सितंबर, 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है. बता दें कि, 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.