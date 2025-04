ETV Bharat / state

मृत जानवरों के पास बैठे गिद्ध खोलेंगे राज, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में फिर गिद्धों की गणना - VULTURE COUNTING SATPURA

सतपुड़ा में गर्मियों में गिद्धों की गणना ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 8:49 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:43 AM IST 3 Min Read

नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ग्रीष्म कालीन गिद्ध गणना 29 अप्रैल को आयोजित होगी. गणना के दौरान चिन्हित स्थानों पर बीट गार्ड सहित वन विभाग का आमला पहुंचेगा और गिद्धों को चिन्हित किया जाएगा. इस एक दिवसीय गिद्ध गणना का उद्देश्य शीतकालीन गिद्ध गणना के दौरान छूटे गिद्धों को गिनना है. इस गणना के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित पूरे मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या का पता चलेगा. गणना के पूर्व कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है. वन विभाग की टीमें सुबह 6 से 9 बजे (3 घंटे) तक जंगलों मे गणना करेंगी. जानकारी देतीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा (Etv Bharat) सतपुड़ा में गर्मियों में गिद्धों की गणना क्यों?

