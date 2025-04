ETV Bharat / state

सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस तक चली होली विशेष को बदला समर स्पेशल में, कोटा के यात्रियों को होगा फायदा - SUMMER SPECIAL TRAINS

कोटा जंक्शन ( फोटो ईटीवी भारत )

Published : April 10, 2025

कोटा. गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ रहा है. वेटिंग के टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं. यहां तक की तत्काल के टिकट में भी जद्दोजहद यात्रियों को करनी पड़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है. इन ट्रेनों से कोटा के यात्रियों को भी फायदा होगा. ये ट्रेन कोटा होकर भी गुजरने वाली है. इसी के तहत मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से यूपी के प्रयागराज के उपनगरीय स्टेशन सूबेदारगंज के लिए होली स्पेशल के रूप में चलाई गई थी, लेकिन 2 अप्रैल से इसकी सेवाएं बंद हो गई थी, जिसे आगे समर स्पेशल में तब्दील कर बढ़ाया गया है. यह ट्रेन सूबेदारगंज से 30 जून और बांद्रा टर्मिनस से 1 जुलाई तक चलेगी. दोनों तरफ से यह ट्रेन अभी 13-13 फेरे और करेगी.

यात्रियों के सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त वेटिंग को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे विशेष ट्रेनें चल रहा है. सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यात्री इनका फायदा उठा सकते हैं. -सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा इसे भी पढ़ें: कोटा होकर मुंबई, वाराणसी, मऊ व वडोदरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन... जानें पूरा टाइमटेबल जिसमें ट्रेन नम्बर 04125 सूबेदारगंज से हर सोमवार को सुबह 5:20 पर रवाना होगी. वहीं कोटा शाम 5:40 पर पहुंचेगी. जबकि यह बांद्रा टर्मिनस अगले दिन यानि मंगलवार सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी. वापसी में 04126 बांद्रा टर्मिनस से सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11:15 पर रवाना होगी. यह देर रात 1:20 पर कोटा पहुंचेगी. वहीं अगले दिन बुधवार शाम 5:00 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी. फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, फतेहपुर सीकरी, रूपवास, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, उधना, वलसाड, वापी और बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी. इस ट्रेन में जनरल के 7, स्लीपर 11 व थर्ड एसी के 2 साथ एसएलआर कोच लगाए गए हैं. ट्रेन में आगे की यात्राओं के लिए दोनों तरफ से कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं.

