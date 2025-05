ETV Bharat / state

कोरबा में लगा बच्चों का समर कैंप, दादा दादी और नाना नानी से दूर बीत रहा बच्चों का बचपन - SUMMER CAMP

कोरबा: गर्मी की छुट्टियों में सूरज की गर्मी तो लोगों को तपा रही है. इस समय मौसम में गर्माहट बनी रहती है, लेकिन वर्तमान दौर में रिश्तों की गर्माहट अब कमजोर पड़ रही है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वर्तमान परिवेश में जिस तरह की परिस्थितियों सामने आई है. उसे तो यही मालूम हो रहा है. दादी नानी से दूर बच्चों का समर कैंप: ताइक्वांडो क्लास का संचालन करने वाले कोच कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी में बच्चे अब दादी नानी के घर नहीं जा रहे हैं. लगभग 75 फ़ीसदी बच्चे किसी न किसी तरह की नई स्किल सीखना चाहते हैं. इसके लिए वह समर कैंप अटेंड करते हैं. इस तरह की परिस्थितियों में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा की बचपन अब दादी–नानी के प्यार भरे किस्सों से दूर होकर वर्तमान दौर के गलाकाट प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है. बच्चों की गर्मी की छुट्टी और रिश्तेदारों के बीच बीतने वाले समय का स्थान अब समर कैंप ने ले लिया है. महानगरों के बाद अब छोटे शहरों में भी तेजी से यह परंपरा पनप रही है, जब बच्चे छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर ना जाकर अपना पूरा समय समर कैंप में बता रहे हैं.

