सुलतानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार; प्राइवेट पार्ट काटा, दोनों गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने कहा, मुख्य आरोपी सोनू नट और विनोद बनवासी की पत्नी रामरति को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 8:41 PM IST
सुलतानपुर: जिले के धमौर थानाक्षेत्र में 17 सितंबर को एक लाश मिली थी. उसकी पहचान अमेठी जनपद के टिकावर गांव के विनोद बनवासी के रूप में हुई थी. परिजनों ने सोनू नट के विरुद्ध नामजद एफआईआर करवाई थी.
सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी सोनू नट और विनोद बनवासी की पत्नी रामरति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.
नहर के पास मिली थी लावारिस लाश: 17 सितम्बर को अमेठी जिले पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर गांव निवासी विनोद बनवासी पुत्र राम कुमार का शव धम्मौर थाना क्षेत्र जैतापुर गांव में नहर के पास मिला था. शव की शिनाख्त के बाद विनोद के भाई सूरज ने उसी गांव रहने वाले सोनू नट पुत्र राम चंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.
विनोद बनवासी को सोनू नट ने बुलाया था: अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता लगा कि विनोद बनवासी की पत्नी रामरति और सोनू नट का प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया. 16 सितंबर सोनू ने विनोद को बुलाया था. पहले शराब पिलाई उसके बाद सुलतानपुर के धमौर थाना के जैतापुर नहर के पास ले गया.
कॉल डिटेल्स से मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा: वहां सोनू नट ने पहले विनोद पर ईंट से हमला किया. जब उसकी मौत नहीं हुई, तो चाकू से वार करके उसकी हत्या कर की. इसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला. पुलिस को जांच के दौरान विनोद बनवासी की पत्नी पर शक हुआ. विनोद की पत्नी रामरति की कॉल डिटेल्स से पता लगा कि सोनू नट के नंबर पर उसकी लगातार बात हो रही थी.
पुलिस की पूछताछ में कबूल किया जुर्म: पुलिस ने रामरति और सोनू नट को हिरासत में लेकर पूछताछ की. दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी सोनू नट और विनोद बनवासी की पत्नी रामरति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. वहीं से दोनों को जेल भेज दिया गया. थानाध्यक्ष अंजू मिश्रा और स्वाट टीम जांच में शामिल रही.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में तैयार हुआ यूपी का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, तीन देशों के हिंदू मंदिरों की दिखेगी झलक, काली मिट्टी से बनी है देवी प्रतिमा