सुलतानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार; प्राइवेट पार्ट काटा, दोनों गिरफ्तार

सुलतानपुर: जिले के धमौर थानाक्षेत्र में 17 सितंबर को एक लाश मिली थी. उसकी पहचान अमेठी जनपद के टिकावर गांव के विनोद बनवासी के रूप में हुई थी. परिजनों ने सोनू नट के विरुद्ध नामजद एफआईआर करवाई थी.

सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी सोनू नट और विनोद बनवासी की पत्नी रामरति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.

नहर के पास मिली थी लावारिस लाश: 17 सितम्बर को अमेठी जिले पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर गांव निवासी विनोद बनवासी पुत्र राम कुमार का शव धम्मौर थाना क्षेत्र जैतापुर गांव में नहर के पास मिला था. शव की शिनाख्त के बाद विनोद के भाई सूरज ने उसी गांव रहने वाले सोनू नट पुत्र राम चंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

विनोद बनवासी को सोनू नट ने बुलाया था: अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता लगा कि विनोद बनवासी की पत्नी रामरति और सोनू नट का प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया. 16 सितंबर सोनू ने विनोद को बुलाया था. पहले शराब पिलाई उसके बाद सुलतानपुर के धमौर थाना के जैतापुर नहर के पास ले गया.