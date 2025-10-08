सुलतानपुर में चाचा ने की भतीजे की हत्या; पत्नी को भी पीट-पीटकर किया घायल, प्रेम प्रसंग के शक में वारदात
एक महीने पहले ही मुंबई से कमाकर लौटा था पति, भतीजे को पत्नी के साथ देख खोया आपा, आरोपी गिरफ्तार.
सुलतानपुर : भतीजे को पत्नी के साथ देख पति ने आपा खो दिया. उसने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर भतीजे की हत्या कर दी. इसके अलावा पत्नी को भी घायल कर दिया. महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
मामला बंधुआ कला थाना क्षेत्र के बबुरी गांव का है. यहां का रहने वाला रमेश (30) मंगलवार को निमंत्रण पर गया था. एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि देर शाम को रमेश घर लौटा तो उसने गांव में ही रहने वाले अपने भतीजे विशाल (18) को पत्नी वंदना के साथ देख लिया.
शोर सुनकर दौड़े पड़ोसी : रमेश ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से विशाल और पत्नी पर हमला बोल दिया. इससे विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. रमेश ने पत्नी को भी पीट-पीटकर घायल कर दिया. इससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों की जानकारी पर पुलिस ने भी पहुंच गई. पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.
पंजाब में रहते हैं विशाल के पिता : एएसपी ने बताया कि विशाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. विशाल अपने भाइयों अरुण व अंशु के बीच का था. घटना के बाद से मां गीता व बहनों अंतिमा, शांतिमा का रो-रोकर बुरा हाल है. विशाल के पिता पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं. बेटे की हत्या की खबर सुनकर वह वहां से घर के लिए निकल पड़े.
रमेश ने की थी दूसरी शादी : प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि अवैध संबंध के शक में घटना को अंजाम दिया गया. रमेश एक महीने पहले ही मुंबई से घर आया था. वह वहां पर मजदूरी करता है. वंदना और रमेश की कोई संतान नही है. रमेश की पहली शादी 12 साल पहले मनियारी गांव की युवती से हुई थी. बाद में आपसी मनमुटाव के कारण दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद 7 साल पहले उसने वंदना से दूसरी शादी की.
वहीं अस्पताल में भर्ती वंदना ने बताया कि पति ने रमेश को मारा है. वह शक करते हैं. हम विशाल को बचाने पहुंचे तो उन्होंने मुझे भी मार-पीटकर घायल कर दिया.
बाबूलाल ने रमेश को लिया था गोद : रमेश के पिता बाबूलाल गांव में बहू के साथ रहते हैं. बाबूलाल की भी कोई संतान नहीं थी. उन्होंने पीपरपुर निवासी रिश्तेदार से रमेश को गोद लिया था. रमेश उस दौरान 3 साल का था. अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि रमेश ने पत्नी को विशाल के साथ देख लिया था. इससे उसने उसकी हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस जांच कर रही है.
