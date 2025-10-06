मंच से संत-सनातन और भगवा पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक राजेश गौतम को आया गुस्सा, माइक छीनकर बोले- ये गलत है
सुलतानपुर में हुए समरसता सम्मेलन में हंगामा, पुलिस ने मोस्ट कल्याण संस्था के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद पर दर्ज किया मुकदमा.
Published : October 6, 2025 at 2:53 PM IST
सुलतानपुर : समरसता सम्मेलन में मंच से संत, सनातन और भगवा पर अभद्र टिप्पणी की गई. इससे मंच पर मौजूद भाजपा विधायक राजेश गौतम को गुस्सा आ गया. वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मोस्ट कल्याण संस्था के संरक्षक श्यामलाल निषाद से भिड़ गए. वह माइक छीनने की कोशिश करने लगे. इससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई. आम लोगों की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया.
मामला कादीपुर तहसील क्षेत्र के करौंदीकलां के बुद्ध विहार अमरेमऊ का है. गुरुवार को यहां पर मोस्ट कल्याण संस्था की ओर से समरसता सम्मेलन का आयोजन कराया गया. इसमें बौद्ध धर्म के समर्थक जुटे थे. कार्यक्रम में कादीपुर के बीजेपी विधायक राजेश गौतम, कादीपुर से पूर्व विधायक रह चुके भगेलूराम समेत कई लोग मौजूद थे.
'संविधान का विरोध करने वाले हमारे हमदर्द नहीं': मोस्ट कल्याण संस्था के अध्यक्ष व इंटर कॉलेज के प्रोफेसर श्यामलाल निषाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'अभी दिल्ली में एक शख्स बाबा के भेष में आश्रम चलाते हैं, तमाम बच्चियों का उन्होंने शोषण किया है. एक भद्राचार्य जी हैं, वह खुद को जगद्गगुरु बताते हैं. वह कहते हैं देश के अंदर ज्यादा दिन तक आरक्षण की व्यवस्था रही तो गृहयुद्ध हो जाएगा. इस तरह की बातें बोलने वाले, मनुवाद की व्यवस्था का पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले हमारे हमदर्द नहीं हो सकते हैं'.
संरक्षक ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा-भागवत सुनने की जरूरत नहीं है. हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहेब का अपमान करना चाहता है तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते हैं. ऐसे लोगों को हम अच्छे भाव से संबोधित नहीं करेंगे. हम पुरखों की विरासत को कायम करेंगे. देश को बुद्धमय बनाएंगे.
विधायक बोले-भगवाधारियों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं : भाजपा विधायक राजेश गौतम का आरोप है कि मंच से संबोधन के दौरान श्यामलाल ने भगवाधारियों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया. इस पर मैंने उन्हें टोका, उनसे कहा कि वह गलत बोल रहे हैं. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. मैं दलित समाज से आता हूं लेकिन भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं. मैं गर्व से कहता हूं कि दलित समाज से हूं, मैं भी हिंदू हूं. समाज को तोड़ने का काम हो रहा. हमारे दलित और बैकवर्ड समाज को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम हो रहा है.
'मेरी मंशा किसी को ठेंस पहुंचाने की नहीं थी' : वहीं बयानों का वीडियो सामने आने के बाद मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने सफाई दी है. उनका कहना है कि वह दिल्ली के एक बाबा के विषय में बात कर रहे थे. उनकी मंशा किसी को ठेंस पहुंचाने की नहीं थी. बाबा ने बच्चियों के साथ अश्लीलता की. मैं इसी संदर्भ में मंच से अपनी बात रख रहा था कि विधायक माइक छीनने पहुंच गए.
थानाध्यक्ष बोले-पुलिस कर रही जांच : वीडियो सामने आने के बाद कई सनातन प्रेमियों ने अभद्र टिप्पणी पर नाराजगी जताई. करौंदीकलां थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. थानाध्यक्ष चंद्रभान वर्मा ने बताया कि सोमवार को श्यामलाल के विरुद्ध धार्मिक उन्माद भड़काने और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
