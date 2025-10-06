ETV Bharat / state

मंच से संत-सनातन और भगवा पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक राजेश गौतम को आया गुस्सा, माइक छीनकर बोले- ये गलत है

मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 2:53 PM IST 3 Min Read

सुलतानपुर : समरसता सम्मेलन में मंच से संत, सनातन और भगवा पर अभद्र टिप्पणी की गई. इससे मंच पर मौजूद भाजपा विधायक राजेश गौतम को गुस्सा आ गया. वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मोस्ट कल्याण संस्था के संरक्षक श्यामलाल निषाद से भिड़ गए. वह माइक छीनने की कोशिश करने लगे. इससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई. आम लोगों की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया. मामला कादीपुर तहसील क्षेत्र के करौंदीकलां के बुद्ध विहार अमरेमऊ का है. गुरुवार को यहां पर मोस्ट कल्याण संस्था की ओर से समरसता सम्मेलन का आयोजन कराया गया. इसमें बौद्ध धर्म के समर्थक जुटे थे. कार्यक्रम में कादीपुर के बीजेपी विधायक राजेश गौतम, कादीपुर से पूर्व विधायक रह चुके भगेलूराम समेत कई लोग मौजूद थे. 'संविधान का विरोध करने वाले हमारे हमदर्द नहीं': मोस्ट कल्याण संस्था के अध्यक्ष व इंटर कॉलेज के प्रोफेसर श्यामलाल निषाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'अभी दिल्ली में एक शख्स बाबा के भेष में आश्रम चलाते हैं, तमाम बच्चियों का उन्होंने शोषण किया है. एक भद्राचार्य जी हैं, वह खुद को जगद्गगुरु बताते हैं. वह कहते हैं देश के अंदर ज्यादा दिन तक आरक्षण की व्यवस्था रही तो गृहयुद्ध हो जाएगा. इस तरह की बातें बोलने वाले, मनुवाद की व्यवस्था का पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले हमारे हमदर्द नहीं हो सकते हैं'. संरक्षक ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा-भागवत सुनने की जरूरत नहीं है. हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहेब का अपमान करना चाहता है तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते हैं. ऐसे लोगों को हम अच्छे भाव से संबोधित नहीं करेंगे. हम पुरखों की विरासत को कायम करेंगे. देश को बुद्धमय बनाएंगे.