Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट का आदेश; देश नहीं छोड़ सकते दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, लेनी होगी अनुमति - SULTANPUR MP MLA COURT ORDER

आप नेता अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते.

Photo Credit: ETV Bharat
बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते केजरीवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read

सुल्तानपुर: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से पूर्व सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. विदेश यात्रा की अनुमति के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल के आवेदन पर विशेष न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है, लेकिन विदेश यात्रा करने से पूर्व उन्हें प्रपत्र दिखाना होगा.

तब अंतिम अनुमति प्रदान की जाएगी. अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रकरण अमेठी जिले में आप प्रत्याशी के लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है.

जानकारी देते अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: ये पूरा मामला अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है. वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दो मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए थे.

केजरीवाल के पासपोर्ट की अवधि समाप्त: इसका विचारण एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. उस समय वह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में प्रचार करने आए थे. कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी उस समय चुनाव मैदान में थे. आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में यह दोनों मुकदमे पंजीकृत किए गए थे. दोनों मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले में कार्यवाही स्थगित: केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है. केजरीवाल के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है.

बिना कोर्ट अनुमति, देश के बाहर नहीं जा सकते: विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति मांगी थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अनुरोध को सशर्त स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कहा है कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकते.


यह भी पढ़ें- योगी सरकार का बड़ा फैसला; दिव्यांग छात्रों के भरण-पोषण भत्ते में 2 हजार की बढ़ोतरी, अब प्रतिमाह मिलेंगे 4 हजार रुपये

सुल्तानपुर: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से पूर्व सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. विदेश यात्रा की अनुमति के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल के आवेदन पर विशेष न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है, लेकिन विदेश यात्रा करने से पूर्व उन्हें प्रपत्र दिखाना होगा.

तब अंतिम अनुमति प्रदान की जाएगी. अरविंद केजरीवाल का पूरा प्रकरण अमेठी जिले में आप प्रत्याशी के लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है.

जानकारी देते अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: ये पूरा मामला अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना कोतवाली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है. वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दो मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए थे.

केजरीवाल के पासपोर्ट की अवधि समाप्त: इसका विचारण एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. उस समय वह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में प्रचार करने आए थे. कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी उस समय चुनाव मैदान में थे. आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में यह दोनों मुकदमे पंजीकृत किए गए थे. दोनों मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले में कार्यवाही स्थगित: केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है. केजरीवाल के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है.

बिना कोर्ट अनुमति, देश के बाहर नहीं जा सकते: विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति मांगी थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस अनुरोध को सशर्त स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कहा है कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकते.


यह भी पढ़ें- योगी सरकार का बड़ा फैसला; दिव्यांग छात्रों के भरण-पोषण भत्ते में 2 हजार की बढ़ोतरी, अब प्रतिमाह मिलेंगे 4 हजार रुपये

For All Latest Updates

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL CANNOT LEAVEMP MLA COURT ORDERSULTANPUR MP MLA COURT ORDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.