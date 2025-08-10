Essay Contest 2025

प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बहनोई को मार दी गोली, दो महीने पहले हुई थी शादी - MURDER IN SULTANPUR

सुल्तानपुर कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव में रविवार सुबह हुई सनसनीखेज वारदात.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 1:49 PM IST

सुल्तानपुर : कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव में रविवार सुबह खेत गए एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई. हत्या की वजह प्रेम विवाह बताई जा रही है और हत्या का शक युवक के साले पर जताया जा रहा है. हालांकि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही तफ्तीश की बात कह रही है. वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि हत्या ऑनर किलिंग ही है. वहीं उन्नाव में किसी विवाद के कारण एक युवक ने अपने दोस्त की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी.

बताया गया कि कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव निवासी नवनीत कोरी (22) ने दो महीने पहले गांव की ही एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया था. इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में तनातनी और नाराजगी थी. रविवार सुबह नवनीत शौच के लिए खेत की तरफ गया था. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके नवनीत की हत्या कर दी और फरार हो गए. तड़के सुबह हत्या की वजह से गांव में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

कुड़वार थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि सुबह शौच के लिए खेत गए नवनीत कोरी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी है. नवनीत की पत्नी ने अपने भाई पर हत्या की आशंका जाहिर की है. फिलहाल आरोपी फरार है. पुलिस टीमों को उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह के मुताबिक प्रथमदृष्टया मामला प्रेम प्रसंग और प्रेम विवाह का है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



उन्नाव में कुल्हाड़ी से हमला कर दोस्त का मार डाला

उन्नाव में थाना अजगैन क्षेत्र के रत्नागिरि बाबा मंदिर परिसर में सोमवार को दो युवकों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस दौरान एक युवक ने कुल्हाड़ी से मार कर दूसरे की हत्या कर दी. दो युवक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं. हालांकि अनबन की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं आरोपी युवक के तलाश में दबिश देने का दावा किया जा रहा है.

सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया कि रत्नागिरी बाबा मंदिर में सोमवार को दो युवकों के बीच विवाद हुआ था. इसी दौरान एक युवक ने दूसरे को कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक युवक की पहचान गंगा प्रसाद लोधी (38) पुत्र महाबली निवासी ग्राम रतनपुरवा मलाव थाना अजगैन के रूप में हुई है. हमलावर का नाम राधेलाल लोधी (38) पुत्र रामेश्वर बताया गया है. दोनों घनिष्ठ मित्र थे और अक्सर साथ रहते थे. दोनों नशे की आदी थे और अक्सर मंदिर परिसर में आते जाते रहते थे. आरोपी राधेलाल फरार है. उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है.

