कभी पुरुष बनते थे सीता-उर्मिला, अब महिलाएँ सजा रहीं रंगमंच, गाजियाबाद की "सुल्लामल रामलीला" की अनोखी यात्रा

गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में 125 सालों से ऐतिहासिक सुल्लामल रामलीला का हो रहा आयोजन ( ETV Bharat )

स्थानीय लोग निभाते थे रोल : कोषाध्यक्ष सुधीर गोयल बताते हैं, लाला सुल्लामल द्वारा अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी. आयोजन के लिए एक मंडली बनाई जाती थी जो तमाम कार्यों को पूर्ण किया करती थी. सबसे पहले काम होता था क्षेत्र में जाकर लोगों को ढूंढना जो की बेहतरीन मंचन कर सकते हैं और उन्हें क्या कुछ रोल निभाता है उसके बारे में जानकारी देना. जो नए लोग रामलीला में मंचन करने के लिए इच्छुक होते थे वह काफी पहले से ही अपना नाम लिखवा देते थे जिससे कि समय से तैयारी शुरू हो सके.

अब प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा मंचन : श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष सुधीर गोयल बताते हैं, आजकल के दौर में रामलीला बहुत हाईटेक हो गई है. पुराने दौर में रामलीला का भी अलग ही मजा हुआ करता था. आज प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा मंचन किया जाता है लेकिन अब से तकरीबन तीन दशक पहले तक ऐसा नहीं था. क्षेत्र के पुरूष ही रामलीला में मंचन किया करते थे. रामलीला की आयोजन से तकरीबन तीन महीने पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी. अलग-अलग इलाकों में लोग अपने घरों में ही मंचन की तैयारी करते थे.

गाजियाबाद के दिल्ली गेट इलाके में स्थित बड़ी होली वाली गली में रामलीला का मंचन लाला सुलामाल द्वारा शुरू किया गया था. यहां एक चबूतरा हुआ करता था जिस पर मंचन हुआ करता था. मौजूदा समय में घंटाघर रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन होता है. सन 1900 से पहले घंटाघर रामलीला मैदान जंगल में हुआ करता था. बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से जंगल में एक चबूतरा बनाया गया और वहां मंचन शुरू हुआ.

नई दिल्लाी/गाजियाबाद : गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में 125 सालों से ऐतिहासिक सुल्लामल रामलीला का आयोजन होता आ रहा है. इसकी शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में हुई थी. सुल्लामल रामलीला आज सांस्कृतिक विरासत की मिसाल मानी जाती है.

घरों में होती थी तैयारी : पुराने दौर को याद करते हुए सुधीर गोयल कहते हैं, स्थानीय लोग जो पहले से मंचन में भाग लेते आ रहे होते थे वह नए लोगों को मंचन सिखाया करते थे. रामलीला शुरू होने से तकरीबन 15 दिन पहले किसी एक स्थान पर सभी कलाकार एक साथ मिलकर मंचन का रिहर्सल करते थे. हमें याद है दिल्ली गेट में एक बड़ी दुकान थी जिसकी छत पर सभी लोग प्रेक्टिस किया करते थे. रामलीला से पहले ही रामलीला की रौनक शुरू हो जाया करती थी. कभी किसी के घर तो कभी कहीं खाली बड़े स्थान पर लोग इकट्ठा होकर रामलीला के मंचन की तैयारी को भी देखा करते थे.

रामलीला का मंचन लाला सुलामाल द्वारा शुरू किया गया था (ETV Bharat)



पुरुष निभाते थे महिलाओं का रोल : बदलते वक्त के साथ रामलीला काफी बदल गई है. सुधीर गोयल बताते हैं, हमने 90 के दशक तक देखा है कि रामलीला में महिलाओं का रोल भी पुरुष निभाते थे. केवल घंटाघर रामलीला में ही नहीं बल्कि अधिकतर रामलीलाओं में महिलाओं का रोल पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता था. बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया. स्थानीय लोगों की जगह प्रोफेशनल कलाकारों ने ले ली और आज के दौर में महिलाओं का रोल महिलाओं द्वारा ही निभाया जाता है.

स्थानीय लोग बनाते थे कॉस्टयूम (ETV Bharat)



स्थानीय लोग बनाते थे कॉस्टयूम : सुधीर गोयल बताते हैं आजकल तो रामलीला करना बेहद आसान हो गया है लेकिन पुराने दौर में रामलीला का आयोजन करना अपने आप में बड़ा काम हुआ करता था. लेकिन उसे दौर में रामलीला क्या आयोजन को लेकर बहुत रौनक होती थी. घरों में स्थानीय महिलाओं द्वारा ही मंचन के लिए कॉस्टयूम आदि सिले जाते थे. भले ही एक घर में दो-तीन महिलाएं कॉस्ट्यूम सिल रही होती थी लेकिन आसपास के घरों की महिलाएं भी वही इकट्ठा हो जाती थी. एक अलग रौनक का माहौल हुआ करता था.

80 के दशक में 5 लाख होता था रामलीला का बजट (ETV Bharat)

80 के दशक में 5 लाख होता था रामलीला का बजट : 80 के दशक में रामलीला का आयोजन करने में तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आया करता था. बढ़ती महंगाई और डिजिटल युग में अब रामलीला का खर्च तकरीबन 2 करोड़ रुपए है. बदलते वक्त के साथ रामलीला का स्वरूप भी बदलता चला गया. रामलीला का आयोजन को भव्य रूप से करने के लिए श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी का गठन किया गया था. इसी कमेटी द्वारा आज भी आयोजन कराया जाता है. 1975 में इस कमेटी का औपचारिक रजिस्ट्रेशन हुआ था. श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी मैं तकरीबन 300 सदस्य है. हर साल इस कमेटी का चुनाव होता है और पदाधिकारी को चुना जाता है. घंटाघर रामलीला मैदान का स्वामित्व भी श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी के पास है.

साल भर होती है तैयारी : दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी रामलीलाओं में गिनी जाने वाली घंटाघर रामलीला की तैयारी साल भर जारी रहती है. रामलीला की समाप्ति के बाद ही अगले साल के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं. रामलीला कमेटी का मॉनिटरिंग सेल रामलीला की शुरुआत से लेकर अंत तक जो तमाम कमियां सामने आती हैं उनको नोट करता है और रामलीला की समाप्ति के बाद तमाम कमियों का निस्तारण करने के लिए कवायद शुरू हो जाती है. घंटाघर रामलीला मैदान में स्टेज बनाने और मैदान को समतल करने का काम भी रामलीला से 2 महीने पहले ही शुरू हो जाता है.

