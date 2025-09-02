ETV Bharat / state

सुकमा के केरलापाल में नक्सलियों का खूनी तांडव, 2 ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या

गांव के दो युवकों की हत्या से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं.

सुकमा हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2025 at 10:26 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 10:40 AM IST

सुकमा: बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है. खूंखार माओवादियों ने दो ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना सुकमा जिले के केरलापाल अंतर्गत ग्राम सिरसेटी के नंदापारा की है.

नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा कर हत्या की: पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नक्सली सोमवार देर रात गांव में पहुंचे और दो ग्रामीणों को अगवा कर लिया. बाद में दोनों को मौत के घाट उतार दिया. मृतकों के नाम पदाम पोज्जा और पदाम देवेंद्र है.

नक्सलियों ने लगाया पुलिस मुखबिरी का आरोप: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पहुंच गया है. पूछताछ और जांच की जा रही है. जानकारी मिली है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों पर मुखबिरी का आरोप लगाया था. दो ग्रामीणों की हत्या के बाद क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है.

सुकमा पुलिस कर रही जांच: डीएसपी परमेश्वर ने बताया कि मामले की जांच जारी है. विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी. वहीं, पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे और अफवाहों पर ध्यान न दें.

बस्तर में लगातार जारी है ग्रामीणों की हत्या का सिलसिला: नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में माओवादी निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं. बस्तर पुलिस के अनुसार, साल 2025 में अब तक बस्तर में माओवादी हिंसा में कुल 32 लोगों की जान जा चुकी है.

9 शिक्षा दूतों की हत्या: बस्तर के धुर प्रभावित नक्सल इलाकों में माओवादी अब तक 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं. जिसमें बीजापुर जिले में 5 और सुकमा में जिले में 4 शिक्षादूत शामिल है.

मुखबिरी के शक में नक्सली कर रहे हत्याएं

30 अगस्त 2025: बीजापुर में शिक्षादूत को अगवा कर हत्या

27 अगस्त 2025: सुकमा में नक्सलियों ने की शिक्षा दूत के घर में घुसकर की हत्या

15 अगस्त 2025: नारायणपुर जिले में शिक्षादूत की हत्या

15 जुलाई 2025: बीजापुर में दो शिक्षा दूतों का अपहरण कर हत्या

2 जुलाई 2025: बीजापुर के उसूर में नक्सलियों ने की युवक की हत्या

20 फरवरी 2025: दंतेवाड़ा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में 2 ग्रामीणों की हत्या

4 फरवरी 2025: दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की युवक की हत्या, पुलिस मुखबिरी का आरोप

21 दिसंबर 2024: बीजापुर में जनअदालत लगाकर 2 लोगों की हत्या, दोनों एक ही परिवार के

11 दिसंबर 2024: बीजापुर फरसेगढ़ में युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या

6 दिसंबर 2024: बासागुड़ा के तिम्मापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या

8 दिसंबर 2024: बीजापुर के मद्देड़ में महिला की हत्या

12 नवंबर 2024: बीजापुर में पुलिस मुखबिर के आरोप में ग्रामीण की हत्या

29 अक्टूबर 2024: बीजापुर में ग्रामीण की हत्या

23 अक्टूबर 2024: सुकमा में ग्रामीण का अपहरण कर हत्या

19 अक्टूबर 2024: सुकमा में पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या

25 सितंबर 2024: सुकमा में ग्रामीण की पीट पीटकर हत्या

12 सितंबर 2024: बीजापुर में दो ग्रामीणों को अगवा कर हत्या

28 अगस्त 2024: बीजापुर के मिरतुर के 27 साल के युवक को अगवा कर मर्डर

3 अगस्त 2024: गंगालूर के पूसनार गांव के ग्रामीण की हत्या

11 अगस्त 2024: कोंटा में उप सरपंच की हत्या

11 अगस्त 2024: सुकमा के कोंटा में उप सरपंच

11 जुलाई 2024: सुकमा में पुलिस मुखबिरी के शक में युवक की हत्या

