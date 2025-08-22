ETV Bharat / state

सुकमा के अरलमपल्ली में युवक की हत्या, नक्सलियों पर वारदात का शक - SUKMA POLICE PROBE

सुकमा के पोलमपल्ली थाना इलाके में एक ग्रामीण की हत्या हुई है. पहली नजर में यह घटना नक्सल वारदात की ओर इशारा करती है.

ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025

Updated : August 22, 2025

सुकमा: बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में एक बड़ी वारदात सामने आई है. यहां के अरलमपल्ली गांव में एक युवक की हत्या कर दी. युवक की लाश पोलमपल्ली थाना इलाके से बरामद की गई है. शव के पास नक्सलियों का पर्चा भी मिला है.

गुरुवार रात हुआ मर्डर: मर्डर की यह घटना गुरुवार रात को हुई है. इसकी जानकारी सुबह में पुलिस को मिली. मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और आगे की जांच की जा रही है. शव के पास से माओवादियों के कोंटा एरिया कमेटी का पर्चा भी बरामद किया गया. पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है.

प्राथमिक जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या आपसी रंजिश के चलते हुई है या माओवादीयो द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल पहुंच कर निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक के परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है. जिससे वारदात के पीछे के कारणों का पता चल सके और आरोपियों की पहचान की जा सके- निशांत पाठक, एसडीओपी

पुलिस ने तफ्तीश तेज की: इस घटना में पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है. पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है. सुकमा पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर कुछ संदेहास्पद नामों की पड़ताल हो रही है और संलिप्त आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा.

सुकमा बेहद नक्सल प्रभावित क्षेत्र: सुकमा बेहद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है. यहां सुरक्षाबलों की तरफ से एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया है. पुलिस मर्डर और नक्सल वारदात दोनों एंगल से इसकी जांच कर रही है. इस घटना के पीछे किसका हाथ है. पुलिस इसका पता लगा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद इस केस में अलग से जानकारी दी जाएगी.

