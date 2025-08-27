ETV Bharat / state

सुकमा पोटा केबिन फिनाइल कांड, आरोपी टीचर गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा - SUKMA POLICE PROBE

सुकमा पोटा केबिन विद्यार्थियों के खाने में फिनाइल मिलाने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ है.

Sukma Pota Cabin Phenyl Incident
सुकमा पोटा केबिन फिनाइल कांड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 9:50 PM IST

सुकमा: बस्तर में बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के मकसद से पोटा केबिन का निर्माण हुआ. अब यह पोटाकेबिन अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए कम और अन्य गतिविधियों और वारदात के लिए चर्चा में आ रहा है. इस बार सुकमा से हैरान करने वाली घटना का खुलासा हुआ है. यहां छिन्दगढ़ के पाकेला बालक पोटाकेबिन में विद्यार्थियों की जान से खिलवाड़ हुआ. बीते 21 अगस्त को बच्चों के खाने में फिनाइल मिला दिया गया था. इस केस में पुलिस ने एक सहायक शिक्षक को गिरफ्तार किया है.

जांच में हुआ खुलासा: 21 अगस्त को पाकेला पोटाकेबिन में रात का भोजन बना था. बच्चों के खाने के लिए जो सब्जी तैयार की गई थी. उसमें फिनाइल मिला दी गई थी. इस बात का खुलासा जांच में हुआ है. इस घटना पर कलेक्टर देवेश ध्रुव ने जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद पोटाकेबिन के शिक्षक दुजाल पटेल ने थाना छिन्दगढ़ में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने अपराध क्रमांक 46/25 धारा 109 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की.

Pakela Pota Cabin of Sukma
सुकमा का पाकेला पोटाकेबिन (ETV BHARAT)

फॉरेंसिक टीम की जांच में खुलासा: टीम ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, भौतिक साक्ष्य एकत्र किए और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए. जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों के आधार पर सहायक शिक्षक धनंजय साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने पोटाकेबिन के प्रभारी अधीक्षक से रंजिश के चलते यह ओछी हरकत की. पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर फिनाइल को जब्त कर लिया है.

आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश: सुकमा पुलिस ने आरोपी धनंजय साहू को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को रिमांड पर भेज दिया है.

