भोजन में 'फिनाइल' मामला: सुकमा में छात्रावास के बच्चों का प्रदर्शन, अधीक्षक को नहीं हटाने की मांग - PHENYL IN STUDENTS FOOD CASE

फिनाइल मामले में आरोपी एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन अधीक्षक को भी हटाया गया है जिसके विरोध में बच्चों ने प्रदर्शन किया.

Phenyl in Students Food Case
सुकमा में छात्रावास के बच्चों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2025 at 5:07 PM IST

सुकमा: जिले के पाकेला पोटाकेबिन छात्रावास में बच्चों के भोजन में फिनाइल मिलाने के मामले में नया मोड़ आया है. इस मामले में एक आरोपी टीचर तो गिरफ्तार हो चुका है. साथ ही छात्रावास अधीक्षक को भी हटाया गया था, लेकिन अब अधीक्षक को यथावत रखने की मांग बच्चे ही करने लगे हैं.

पहले जानिए क्या है 'फिनाइल कांड': मामला 21 अगस्त का है. जब बच्चों को खाना परोसा जा रहा था इसी दौरान छात्रावास के अधीक्षक को भोजन में रसायन जैसी गंध महसूस हुई. खाना संदिग्ध लगने पर उसे परोसने से पहले ही रोका गया और बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई.

सुकमा में छात्रावास के बच्चों का प्रदर्शन, अधीक्षक को नहीं हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच में बड़ा खुलासा: इस घटना पर कलेक्टर देवेश ध्रुव ने जांच के आदेश दिए थे. जांच टीम पहुंची तो पता चला कि खाने में फिनाइल मिलाई गई थी. इसके बाद पोटाकेबिन के अधीक्षक दुजाल पटेल ने थाना छिन्दगढ़ में लिखित रिपोर्ट भी दर्ज कराई.

DMC ने बच्चों से की बात: मामले की गहराई तब और बढ़ गई जब जिला मिशन समन्वयक (DMC) उमाशंकर तिवारी ने बच्चों से बात की. बच्चों ने बताया कि किसी ने चेहरे पर काले कपड़े बांधकर पीछे के रास्ते से छात्रावास में प्रवेश किया और बाहर निकल गया. बच्चों से मिली यह जानकारी मामले को और भी संदिग्ध बना रही है. इससे स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश भी हो सकती है.

Phenyl in Students Food Case
अधीक्षक को नहीं हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धनंजय साहू पहले अधीक्षक था लेकिन उसे हटाया गया, पहले भी बच्चों से मारपीट करने की शिकायत भी मिली है. अधीक्षक से हटाने के चलते उसने ऐसा किया होगा. हालांकि किसी बच्चे ने ये नहीं देखा है तो मैं प्रमाण के साथ नहीं कह सकता- उमाशंकर तिवारी, जिला मिशन समन्वयक

रंजिश में की गई इतनी ओछी हरकत: पूछताछ और जांच में सहायक शिक्षक धनंजय साहू की भूमिका सामने आई. संदिग्ध लगने पर धनंजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. धनंजय ने स्वीकार किया कि पोटाकेबिन के प्रभारी अधीक्षक से उसकी रंजिश थी. इसके चलते यह ओछी हरकत की. आरोपी के निशानदेही पर फिनाइल भी जब्त किया गया.

Phenyl in Students Food Case
अधीक्षक को हटाया गया है जिसके विरोध में बच्चों ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निलंबन और गिरफ्तारी की कार्रवाई: शिक्षक धनंजय साहू को गिरफ्तार किया गया साथ ही प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया. हालांकि, अधीक्षक के होते ये लापरवाही कैसे हो गई, इसे लेकर अधीक्षक दुजाल पटेल को फिलहाल पद से हटा दिया गया और जिला परियोजना कार्यालय में अटैच किया गया.उनकी जगह गौतम कुमार ध्रुव को अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया. इसी तरह सहायक अधीक्षक भवन सिंह मंडावी को भी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया और रतन सिंह पैकरा को नई जिम्मेदारी दी गई है.

अब बच्चों ने क्यों प्रदर्शन किया समझिए: बच्चों की मांग है कि पुराने अधीक्षक यानी दुजाल पटेल को अधीक्षक रखा जाए. क्योंकि फिनाइल कांड में उनकी गलती नहीं थी. ऐसे में उन्हें पद से ना हटाया जाए. इसे लेकर बच्चे पोटाकैबिन का गेट बंद कर प्रदर्शन करने लगे.

हमने बच्चों की शिकायत सुनी है और उन्हें समझाइश दी गई है. आगे की कार्रवाई जारी है- GR मंडावी, DEO

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी आवासीय विद्यालयों पर लगातार निगरानी रखी जाए और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

पोटा केबिन में हुई घटना से जुड़ी बड़ी बातें

  • छात्रों के खाने में मिलावट की शिकायत हुई.
  • बच्चों ने बताया खाने में कुछ मिलाया गया.
  • जांच में पुष्टि हुई खाने में फिनायल मिलाया गया.
  • कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
  • आरोपी शिक्षक धनंजय साहू को पर लगा आरोप.
  • थाना छिंदगढ़ में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज.
  • आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया.
  • अधीक्षक दुजाल पटेल को पद से हटाया गया.
  • गौतम कुमार ध्रुव नए छात्रावास अधीक्षक बने.
  • पोटा केबिन में के गेट पर छात्रों ने किया प्रदर्शन
  • अधिकारियों ने बच्चों की सुनी शिकायतें.
  • छात्रों ने कहा पुराने अधीक्षक को ही रखा जाए.
सुकमा पोटा केबिन फिनाइल कांड, आरोपी टीचर गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
टोनही प्रताड़ना केस: सुकमा पुलिस ने फरार आरोपी को आंध्र प्रदेश से किया गिरफ्तार
सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर तोड़ा दम, छुट्टी से वापस आया था कैंप

ख़ास ख़बरें

