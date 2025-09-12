नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में चमके नक्सल प्रभावित सुकमा के छात्र, गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते

ETV Bharat / state

नक्सल प्रभावित सुकमा से अच्छी खबर है. यहां के छात्रों ने खेल की दुनिया में प्रदेश का नाम रौशन किया है.

सुकमा: बम बारूद और नक्सली हिंसा के बीच सुकमा से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है. यहां के छात्र छात्राएं अब नेशनल लेवल के गेम्स में प्रदेश का नाम रौशन कर रहे हैं. जवाहर नवोदय विद्यालय-2 के खिलाड़ियों ने गुजरात के राजकोट में अपने स्पोर्ट्स टैलेंट का परिचय दिखाया है. 20 अगस्त से 08 सितम्बर तक आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. छात्र छात्राओं ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं. इससे पूरा सुकमा जिला खुशी से झूम रहा है. इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है.

जानिए किन विद्यार्थियों ने जीते मेडल?: विद्यालय की छात्रा रीना मरकाम ने वॉलीबॉल अंडर-19 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. वहीं छात्रा नीशीता साहू ने वॉलीबॉल अंडर-14 वर्ग में रजत पदक (सिल्वर मेडल) हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इन विद्यार्थियों की यह सफलता सुकमा जिले के लिए गौरव की बात है.

खेल की दुनिया में सुकमा के छात्रों का कमाल (ETV BHARAT)

मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देती हूं. जिनकी देख रेख में मैंने यह सफलता अर्जित की है. उनके मार्ग दर्शन से यह संभव हो सका है- निशीता, सिल्वर मेडल विजेता, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, जवाहर नवोदय विद्यालय

Sukma Jawahar Navodaya Vidyalaya
सुकमा जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रैक्टिस (ETV BHARAT)

खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे सुकमा के छात्र: सुकमा स्कूल की बालिका क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रीन्की मुचाकी और सावित्री मडकाम ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया. वहीं वॉलीबॉल में एर्रा नाग, जगरनाथ नाग, अनस मोहम्मद और जिगनेश नाग ने टीम भावना और संघर्ष की मिसाल पेश की. बालक क्रिकेट टीम से मानगाराज दीरदो और ईश्वर कवासी ने ऑलराउंड खेल दिखाते हुए टीम को मजबूती दी.

Sukma identity in National Level Games
नेशनल लेवल गेम्स में सुकमा की पहचान (ETV BHARAT)

यह उपलब्धी सुकमा की नई पहचान हैं. मैं विद्यार्थियों की मेहनत और समर्पण को सलाम करता हूं-बलराम जाटव, प्राचार्य, सुकमा जवाहर नवोदय विद्यालय

Jawahar Navodaya Vidyalaya of Sukma
सुकमा का जवाहर नवोदय विद्यालय (ETV BHARAT)

पीटीआई टीचर ने छात्रों को दी शाबाशी: खिलाड़ियों की इस सफलता पर स्कूल की पीटीआई टीचर रजिया मोहम्मद ने शाबाशी दी है. उन्होंने कहा कि सुकमा का नाम लेते ही लोगों को लगता है कि यह सिर्फ नक्सल एरिया है. हमारी कोशिश है कि यहां के बच्चों को आगे ले जाएं. पहली बार नवोदय विद्यालय सुकमा-2 के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है. हमें गर्व है और हम चाहते हैं कि ये बच्चे आगे भी सुकमा का नाम रोशन करेंगे. बस्तर की धरती केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि असीम संभावनाओं और प्रतिभाओं की धरती है. यहां के बच्चों को बस गाइडेंस की जरूरत है.

