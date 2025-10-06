ETV Bharat / state

सुकमा की वीरे, नेत्रहीन होकर भी अपनी गायिकी से लिख रही उम्मीद का नया अध्याय

नेत्रहीन होकर भी अपनी गायिकी से लिख रही उम्मीद का नया अध्याय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जब वीरे गाती है, तो लगता है जैसे भगवान खुद उसकी आवाज़ में बोल रहे हों - स्थानीय

बचपन में खो गई आंखों की रोशनी: पोलमपल्ली के सुदूर गांव से ताल्लुक रखने वाली वीरे ने बचपन में ही जब वह घुटनों के बल चलती थी तभी किसी बीमारी के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो दी. इस मासूम ने दुनिया को आंखों से नहीं देखा, पर अपनी आत्मा से महसूस किया और वही एहसास आज उसके सुरों में झलकता है. जब वह मंदिरों में या गांव के किसी कार्यक्रम में गाना शुरू करती है, तो पूरा वातावरण भक्ति और भावनाओं से भर उठता है. उसकी आवाज़ में ऐसी गहराई है कि सुनने वाला हर व्यक्ति अनायास ही उसकी दुनिया में खो जाता है.

सुकमा: जहां कभी बंदूक की आवाज़ें गूंजती थीं, अब वहां भक्ति और संगीत की मधुर धुनें सुनाई देने लगी हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की एक छोटी सी नेत्रहीन बालिका सोढ़ी वीरे ने अपने सुरों से इस धरती को नई पहचान दी है. लोग उसे अब “नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर” के नाम से जानते हैं.

सुकमा की सोढ़ी वीरे अपने सुरों से खुद के साथ गांव का नाम रोशन कर रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संघर्ष और चुनौती: गरीबी और संघर्ष से भरे जीवन में भी वीरे ने कभी हार नहीं मानी. पिता दोरनापाल में मिल में मजदूरी करते हैं, मां घर संभालती हैं, लेकिन दोनों को अपनी बेटी की प्रतिभा पर अपार विश्वास है. वीरे का बचपन संघर्षों में बीता, पर उसने इन्हीं संघर्षों को अपनी शक्ति बना लिया. जब वह गाना गाती है, तो उसकी आवाज़ से मानो सुकमा के जंगलों में उम्मीद की हवा बहने लगती है.

नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर कहते हैं लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संगीत टीचर बनने का सपना: वीरे वर्तमान में सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है. कक्षा तीसरी के बाद उसने सुकमा आकार संस्था में एडमिशन लिया, जहां से उसने संगीत सीखा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. अब उसका सपना संगीत टीचर बनने का है.

पिता को बेटी पर गर्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिता ने कहा, बेटी पर गर्व है: उसके पिता सोढ़ी लक्का की आंखों में गर्व के आंसू हैं. वे कहते हैं जब वीरे घुटनों के बल चलती थी, तभी बीमार हुई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई. पैसे की कमी थी, इलाज नहीं करवा सके. लेकिन जब वह गाना गाती है, तो हमें लगता है भगवान ने आंखों की जगह उसे आवाज़ का वरदान दिया है. वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहती- नहाना, कपड़े पहनना, सब खुद करती है. हमें गर्व है कि हमारी बेटी आज पूरे सुकमा की पहचान बन गई है.

शासन-प्रशासन से अपील: लोगों का कहना है कि, जब वीरे गाती है, तो हमें स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की याद आती है. नक्सल प्रभावित पोलमपल्ली जैसे इस इलाके में ऐसी प्रतिभा दुर्लभ है. शासन-प्रशासन से अपील है कि ऐसे हुनर को प्रोत्साहन मिले.

वीरे की आवाज़ ने हिंसा और भय के साये में जी रहे इस क्षेत्र को एक नई उम्मीद दी है. उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास हर किसी को यही संदेश देती है कि, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर मन में रोशनी है, तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

आज यह नेत्रहीन बालिका केवल एक गायिका नहीं, बल्कि सुकमा की नई ध्वनि, एक उम्मीद, और उस विश्वास की प्रतीक है जिसने साबित कर दिया - सुरों की ताकत, गोलियों की आवाज़ से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती है.