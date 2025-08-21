शिमला: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स डीए की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी ये आस पूरी नहीं हुई. कर्ज के सहारे चल रही हिमाचल की आर्थिक गाड़ी के दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से 1500 करोड़ रुपए का लोन ले रही है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. ये लोन दो किस्तों में लिया जाएगा. वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज दस साल के लिए लेगी.

1000 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए लेगी सुक्खू सरकार

इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए होगा. आरबीआई की नीलामी के बाद ये रकम खजाने में आएगी. इससे पहले राज्य सरकार ने जुलाई माह के अंत में 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया था. इस प्रकार दो महीने के अंतराल में कर्ज का आंकड़ा 2500 करोड़ रुपए हो जाएगा. अधिसूचना के अनुसार एक हजार करोड़ रुपए के कर्ज की नीलामी 26 अगस्त को होगी. ये रकम 28 अगस्त को सरकार के खजाने में आ जाएगी.

1000 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए लेगी सुक्खू सरकार. (HP Govt.)

28 अगस्त को खजाने में आएंगे लोन के पैसे

इसके अलावा 500 करोड़ रुपए के लोन के लिए भी नीलामी इसी दिन यानी 26 अगस्त को होगी. ये रकम भी 28 अगस्त को सरकार के खजाने में आएगी. उल्लेखनीय है कि विधानसभा के मानसून सेशन में सदन में डीए से जुड़ा सवाल आया था. जवाब में राज्य सरकार ने कहा था कि अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उचित समय पर डीए जारी किया जाएगा. अभी 13 फीसदी डीए बाकी है. इसके लिए कम से कम 2200 करोड़ रुपए की रकम की जरूरत होगी.

सरकार 500 करोड़ का कर्ज 10 साल के लिए लेगी. (HP Govt.)

हिमाचल सरकार पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज

राज्य सरकार इसे किश्तों में दे सकती है. राज्य की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई है. सरकार पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है. अभी कर्मचारियों की भारी देनदारी बाकी है. इसके अलावा हर महीने वेतन व पेंशन के लिए दो हजार करोड़ रुपए की रकम की जरूरत होती है. इस कारण कर्ज के बिना गाड़ी चलाना कठिन है. कैग भी राज्य सरकार को निरंतर कर्ज के जाल को लेकर चेतावनी देता आया है. खैर, इस महीने के अंत में फिर से 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है.

