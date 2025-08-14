शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं. मानसून सीजन में लगातार हो रही बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी लगातार आ रही आपदाओं को लेकर गहरी चिंता जताई है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इन दोनों जिलों में बारिश नहीं होती है और बादल फटने की घटनाएं भी देखने को नहीं मिलती थी. यह जलवायु परिवर्तन का असर है. कुल्लू, शिमला और किन्नौर में बीते 24 घंटे में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं. इस बढ़ते खतरे को लेकर केंद्र से बातचीत की गई है और वैज्ञानिकों की टीम प्रदेश का अध्ययन करेगी. वैज्ञानिकों की टीम जो भी सुझाव देगी, सरकार उस पर आगे काम करेगी".

सीएम ने उम्मीद जताई कि जल्द कोई समाधान निकलेगा. साथ ही उन्होंने केंद्र से हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग उठाई. सीएम ने कहा कि 2023 में आपदा से दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था. विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन भाजपा ने चर्चा में भाग नहीं लिया. अब सराज में आपदा आने के बाद भाजपा नेता दिल्ली जा रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अब तक केंद्र से कोई राहत नहीं मिली है.

सबसे लंबा मानसून सत्र रखा

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के चलते इस बार विधानसभा का लंबा मानसून सत्र रखा गया है. ताकि, विपक्ष साक्ष्यों के साथ सार्थक चर्चा कर सके. सिर्फ आरोप लगाना मकसद नहीं होना चाहिए. सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.

