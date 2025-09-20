हिमाचल के 100 स्कूलों में अगले सत्र से CBSE पाठ्यक्रम में होगी पढ़ाई, डे-बोर्डिंग विद्यालय भी किए जाएंगे शुरू
सुक्खू सरकार अगले सत्र से हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 7:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने पर जो दे रही है. ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके. इसके लिए राज्य सरकार ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है. पहले चरण में अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को पढ़ाया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया, "यह पहल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सीबीएसई स्कूल खोला जाएगा. ताकि सभी क्षेत्र के विद्यार्थी सुगमता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें".
उन्होंने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार्य है. इस कदम से हिमाचली छात्रों में अकादमिक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी, उन्हें उच्च शिक्षा और पेशेवर करियर के अवसर प्राप्त होंगे. साथ ही विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए मदद मिलेगी.
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इन स्कूलों के लिए एक अलग सब-कैडर बनाया जाएगा. मौजूदा शिक्षकों को सीबीएसई सब-कैडर चुनने का विकल्प दिया जाएगा. प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चयन योग्यता, अकादमिक उत्कृष्टता, सह पाठयक्रम गतिविधियों में योगदान और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाएगा. कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी आरंभ की जाएगी.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार शैक्षणिक परिणामों में सुधार, समावेशी शिक्षण वातावरण का निर्माण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के स्कूलों को न केवल हिमाचल, बल्कि पूरे देश के लिए शिक्षा के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में विकसित करना है.
इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल डे-बोर्डिंग संस्थानों के रूप में भी कार्य करेंगे और विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे. अकादमिक शिक्षा के अलावा प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के पोषण, खेलकूद, कला, कौशल विकास, सुधारात्मक शिक्षण, परामर्श, करियर मार्गदर्शन और कोचिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब घर बनाने के लिए लेनी होगी पंचायतों से अनुमति, टीसीपी की तर्ज पर बनेगा नक्शा