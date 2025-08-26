शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन का सातवां दिन हंगामे भरा रहा. विधानसभा सदन में मंगलवार को राज्य में उद्योगों को पूर्व भाजपा सरकार के समय में दी गई कथित रियायतों के मुद्दे पर भारी शोर शराबा हुआ. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से उद्योगों को रियायतें दिए जाने के मुद्दे पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जिस पर विपक्षी दल भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया.

इस दौरान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मूल प्रश्न के उत्तर में दखल देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में कुछ उद्योगों को सभी नियमों को ताक पर रखकर न केवल जमीन का आवंटन किया, बल्कि अन्य सुविधाएं देकर प्रदेश की जनता की संपत्ति को लुटाया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनियों को 4000 बीघा जमीन एक रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत की छूट दी गई. वहीं, बिजली भी 10 वर्षों के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देने का करार किया गया. इसके साथ ही वेयर हाउस भी सरकार बनाकर देगी और पानी भी सरकार ही देगी. वहीं, प्रदेश खुद सर्दियों में छह रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदता है. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर जनता की संपदा को लूटने दिया गया. जिसको लेकर सरकार सारी जानकारी जुटा रही है और इसकी जांच की जाएगी.

नई औद्योगिक नीति लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन कंपनियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर दी गई छूट के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही वर्ष 2019 की औद्योगिक नीति के स्थान पर नई औद्योगिक नीति लाएगी. इससे पूर्व, विधायक बिक्रम ठाकुर के मूल प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पिछले करीब पौने तीन साल में प्रदेश में 2853 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश हुआ और 6210 एमओयू साइन किए गए.

उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से 380 उद्योग लगाने को मंजूरी दी गई, जिसमें 5891 करोड़ रुपए का निवेश होगा. कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले पौने तीन सालों में 20,655 करोड़ रुपए का निवेश आया है. इस अवधि में प्रदेश में 115 उद्योग बंद हुए, जिस कारण 3350 लोगों का रोजगार चला गया. इनमें से 55 उद्योगों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है. इन उद्योगों में 512 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 3918 लोगों को रोजगार मिला है.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लाई गई औद्योगिक नीति खत्म होने जा रही है और सरकार नई औद्योगिक नीति में आकर्षक प्रावधान शामिल करेगी. इसके लिए विधायकों की भी राय ली जाएगी.

