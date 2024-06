ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने एक HAS और नौ BDO बदले, HAS स्मृतिका को डिविजनल कमिश्नर मंडी का अस्सिटेंस कमिश्नर लगाया - Himachal HAS And BDO Transfer

Published : 21 hours ago

हिमाचल में अधिकारियों का तबादला ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा की छह सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव के बाद सुक्खू सरकार ने एक HAS और 9 BDO का तबादला आदेश जारी किए हैं. इसके तहत सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रही साल 2015 बैच की HAS स्मृतिका को डिविजनल कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर लगाया गया है. इस पद पर से जिला टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर मनोज कुमार को मुक्त किया गया है. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ये आदेश जारी किए हैं. वहीं सरकार ने 9 बीडीओ का भी तबादला कर दिया है. इसके तहत जिला मंडी में बालीचौकी में बीडीओ का कार्यभार देख रहे अनिल कुमार को प्रोग्राम ऑफिसर ग्रामीण विकास विभाग शिमला लगाया है. वहीं बीडीओ नारकंडा प्यारे लाल को बीडीओ निचार का जिम्मा दिया गया है. इसी तरह से बीडीओ बल्ह सिकंदर को अब बीडीओ लंबागांव कांगड़ा लगाया गया है. इसके अतिरिक्त सरकार ने बीडीओ दरंग मंडी का दायित्व देख रहे राकेश कुमार का तबादला कर अब बीडीओ बैजनाथ कांगड़ा भेजा गया है. बीडीओ बैजनाथ विनय चौहान को भी बदलकर बीडीओ पधर लगाया गया है. वहीं, कांगड़ा जिला के रेत में बीडीओ का कार्य देख रहे महेश चंद को अब बीडीओ तीसा चंबा का दायित्व सौंपा गया है. इसी तरह से बीडीओ ग्रामीण विकास विभाग शिमला अंकित कोटेन का भी तबादला किया गया है. उन्हे अब बीडीओ मशोबरा की नई जिम्मेवारी दी गई है. जबकि बीडीओ पांवटा साहिब करण सिंह को बदलकर बीडीओ जुब्बल लगाया गया है. इसके अतिरिक्त नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) चंबा में तैनात जयबंती ठाकुर को पीडी-कम-डीएमएम NRLM कम PO-DRDA कुल्लू लगाया गया है. बीडीओ को इधर-उधर करने के आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव प्रियतु मंडल ने किए हैं. पहली बार इतने बड़े स्तर पर तबादले: हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा की छह सीटों पर हुए उपचुनाव संपन्न होने के बाद सरकार ने पहली बार एक साथ 9 बीडीओ के तबादला आदेश जारी किए हैं. अभी प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं. ऐसे में उपचुनाव की प्रकिया समाप्त होने के बाद और भी अधिकारियों का तबादला होना संभव है. ये भी पढ़ें: पिछले पे-कमीशन का 9000 करोड़ एरियर बकाया, अगला कमीशन सिर पर, सुखविंदर सरकार को चैन नहीं लेने देगी कर्मचारियों-पेंशनर्स की देनदारी