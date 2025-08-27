ETV Bharat / state

हिमाचल में 5 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश - HIMACHAL 5 IPS TRANSFER

हिमाचल में 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 8:41 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. आईपीएस अधिकारी सौम्या को आईजी पद पर ट्रांसफर किया गया है. हिमाचल सरकार ने आज 5 आईपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं. पोस्टिंग का इंतजार कर रहीं आईजी एवं साल 2006 बैच की IPS रानी बिंदु को आईजी क्राइम बनाया गया है.

डीआईजी पुलिस (क्राइम) डॉ. डीके चौधरी को प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह लगाया गया है. डीआईजी (सेंट्रल रेंज) मंडी सौम्या सांबशिवम को आईजी पुलिस (नॉर्दर्न रेंज) धर्मशाला पद पर ट्रांसफर किया गया.

राहुल नाथ को शिमला से मंडी भेजा गया.

डीआईजी विजिलेंस ब्यूरो शिमला राहुल नाथ को डीआईजी पुलिस (सेंट्रल रेंज) मंडी और एसपी ट्रेनिंग कॉलेज डरोह अरविंद चौधरी को एसपी (लीव रिजर्व) पुलिस मुख्यालय शिमला लगाया गया.

हिमाचल में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों में साफ किया गया कि विधानसभा सत्र के बाद संबंधित आईपीएस अधिकारियों को नई जगह ज्वॉइनिंग देंगे.

