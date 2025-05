ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री ने CBI पर उठाए सवाल, बोले 11 साल से तोते से ऊपर हो गई है CBI - JAGAT NEGI RAISED QUESTIONS ON CBI

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने CBI पर उठाए सवाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आग्रह पर केंद्रीय गृह सचिव और सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए गए थे. कोर्ट ने एसीएस गृह की ओर से दायर स्टेट्स रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के भी आदेश दिए थे. अब इस मामले पर प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी के परिजनों की मांग पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जांच सौंपी है. हाईकोर्ट के इस फैसले का विमल नेगी के परिजनों ने स्वागत किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताया है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी मीडिया से बातचीत में इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने CBI पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

'CBI जांच पर सवाल' राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने विवेक से जो फैसला लिया है, उस हिसाब से ठीक ही किया होगा. जगत सिंह नेगी ने कहा, "मैंने हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा नहीं है. किन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने इंक्वायरी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है. जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदेश पुलिस पुलिस, SIT और रेवेन्यू के अतिरिक्त मुख्य सचिव की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है. वह पूरी पारदर्शिता से हुई है. इस मामले को लेकर कई कमेटियां गठित की गई थी. इसमें एक दूसरे की फाइंडिंग में कुछ विरोधाभास होगा. शायद हाईकोर्ट ने उन फसलों को देखा होगा. ये पता हमें फैसला हमें पढ़कर ही चलेगा कि किन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप है. जबकि इसमें पारदर्शा के साथ सभी कमेटियों ने काम किया है. फैसले को देखने के बाद ही पता चलेगा. '11 सालों से सीबीआई तोते से भी ऊपर हो गई' वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुड़िया कांड को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सीबीआई अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई तोता है. 11 सालों से सीबीआई तोते से भी ऊपर हो गई है. गुड़िया कांड का भी क्या नतीजा निकला है? भाजपा ने उसमें भी बहुत शोर मचाया था. गुड़िया को क्या न्याय मिला है, यह भी एक बड़ा सवाल है? ये भी पढ़ें: CBI करेगी विमल नेगी मौत मामले की जांच, हाईकोर्ट का आदेश, जानें इस मामले में कब क्या हुआ?

