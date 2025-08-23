ETV Bharat / state

हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी, पटवारी के अलावा इन 300 पदों को भरेगी सुक्खू सरकार - GOVT JOB

नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. सरकार ने पंचायती राज विभाग में 300 पदों को भरने का निर्णय लिया है.

पंचायती राज विभाग में भरे जाएंगे 300 पद
पंचायती राज विभाग में भरे जाएंगे 300 पद (CONCEPT IMAGE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 5:05 PM IST

शिमला: हिमाचल में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायतीराज विभाग में सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है. ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा मानसून सेशन में विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी.

सुधीर शर्मा ने पूछा था कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में पंचायत सचिव के रिक्त 853 पदों को सीधी भर्ती से भरने सम्बन्धी घोषणा की गई है. इन पदों को भरने सम्बन्धी मामला वर्तमान में प्रक्रियाधीन है. मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? दूसरा, प्रदेश में अभी पंचायत सचिवों के कितने पद रिक्त पड़े हैं? जो यह भर्ती की जाएगी क्या यह पंचायती राज के अधीन होंगे या इनका जिला परिषद काडर होगा? क्योंकि जिला परिषद काडर के सचिव भी अभी स्टेट काडर की मांग कर रहे हैं और उनको पदोन्नति का लाभ भी नहीं मिल रहा है.

आरएंडपी रूल्ज़ में हो रहा बदलाव

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सुधीर शर्मा के पूछे गए सवार के जवाब में कहा कि 'वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में पंचायत सचिवों के पदों को भरने की जो घोषणा की गई थी, इसमें पहले चरण में वित्तीय प्रावधान को देखते हुए 300 पद भरने के लिए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं. विभाग आरएंडपी रूल्ज़ में थोड़ा बदलाव कर रहा था, जिसकी प्रक्रिया जारी है. इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. ऐसे में मैं समझता हूं कि हम जल्दी ही इन पदों को भर देंगे.'

विभाग में 899 पद खाली

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायत सचिव के जो पद भरे जाएंगे. यह भर्ती जिला परिषद के अधीन होगी, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने खाली पदों को भरने के बारे में पूछा है, आज के समय में सचिवों के कुल 899 पद खाली हैं और जल्दी ही इनको भरने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं सिलाई अध्यापकों के पद भी कोटे के अनुसार भरे जाएंगे.

