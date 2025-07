ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार ने इस विभाग में समाप्त किए ये 159 पद, जानें क्या है पूरी खबर - SENIOR ASSISTANT POST

बिजली विभाग में ये पद हुए समाप्त ( फाइल फोटो. )

Published : July 27, 2025 at 8:49 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 9:11 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों के पदों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. बिजली बोर्ड में 26 जुलाई को ऑफिस ऑर्डर निकाला है, जिसमें ऑपरेशन विंग के तहत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट के 159 पदों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है. इन आदेशों में कहा गया है कि बिजली बोर्ड में इन पदों को नहीं भरा जाएगा, वहीं प्रोमोशन, ट्रांसफर के माध्यम से भी इन पदों को उपयोग में नहीं लाया जाएगा. इन्हें बोर्ड सचिवालय के सरप्लस पूल में रखा जाएगा. इसके अतिरिक्त प्रदेश के दस अन्य क्षेत्रों में सीनियर असिस्टेंट के 10 नए पदों को दूसरी इकाइयों से डाइवर्ट करके तैनात किया जा रहा है. ऐसे में अब बिजली बोर्ड में केवल जरूरत के अनुसार ही स्टाफ की तैनाती होगी, जिन दस इलेक्ट्रिक सब डिवीजन में सीनियर असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रिक डिवीजन नंबर-1 ढली में एक, कालाअंब में एक, धौलाकुआं में एक, मानपुरा में एक, चिड़गांव में एक, भुंतर में एक, बसाल में एक, खड्ड में एक, दुलैहड़ में एक और झंडूता में एक पद भरा जाएगा, जिन-जिन क्षेत्रों में पदों की जरूरत होगी, वहां बोर्ड प्रबंधन इन पदों को भर देगा. जारी की गई नोटिफिकेशन (ETV Bharat) बिजली बोर्ड परिसर में प्रदर्शन पर रोक वहीं, बिजली बोर्ड प्रबंधन में कार्य परिसर के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इससे प्रदेश बिजली बोर्ड प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रहा टकराव और बढ़ गया है. दरअसल बिजली बोर्ड के कर्मचारी लंबे सम अपनी मांगों को लेकर और इन पदों को समाप्त न करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सीनियर असिस्टेंट के पदों को समाप्त करने से पहले बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्य परिसर के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लाइज, इंजीनियर व पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी ने कड़ा विरोध किया. वहीं प्रबंधन के इस आदेश को असंवैधानिक बताया है.

'पदों को समाप्त करने का डटकर करेंगे विरोध' हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज, इंजीनियर व पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी सह सयोंजक हीरा लाल वर्मा ने इस पर कहा कि 'हम शुरू से ही इन पदों को समाप्त करने का विरोध कर रहे थे. ऐसा करके सरकार निजीकरण और बिजली बोर्ड को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इन पदों को समाप्त करने से पहले सोची समझी चाल के तहत प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. सरकार ने भले ही पद समाप्त किए हैं, लेकिन इसका हम डटकर विरोध करेंगे.' जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह सयोंजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि 'जॉइंट एक्शन कमेटी हमेशा आपसी सम्मान और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान में विश्वास रखती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रबंधन बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने की दिशा में जिम्मेदारी और ईमानदारी से आगे नहीं आ रहा है. जॉइंट एक्शन कमेटी प्रबंधन को सौंपे गए मुद्दों पर एक बैठक आयोजित करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध कर रही है, लेकिन पिछले पांच महीनों से कोई बैठक नहीं हुई है, जिस कारण अपनी मांगों के समर्थन में पूरे राज्य में बिजली पंचायत आयोजित करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है.' पिछले साल भी सरकार ने लिया था ऐसा निर्णय बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने में सुक्खू सरकार ने 2 साल से खाली चल रहे पदों को समाप्त कर दिया था. इस पर सीएम सुक्खू ने मीडिया से कहा था कि इन पदों को समाप्त नहीं किया गया है, इन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है. 20 सालों से पद नहीं भरे गए थे. इन पदों को क्लर्क, जेओए आईटी जैसी पोस्टों में तब्दील किया जा रहा है. ये भी पढ़ें: "ऊपर इंद्र, नीचे सुखविंदर, दोनों से जनता परेशान, भारी पड़ रहे राजा के ग्रह"

Last Updated : July 27, 2025 at 9:11 AM IST